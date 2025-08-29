Toute l’actu en direct 24h/24
Neuilly-sur-Seine : un individu interpellé après avoir menacé des passants au couteau devant une synagogue

Par Khalil Rajehi
Un individu a été interpellé ce vendredi 29 août à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) après avoir menacé des passants avec un couteau devant une synagogue, a indiqué le maire de la ville sur X.  

La scène aurait pu virer au drame. Un homme a été interpellé, ce vendredi 29 août, à Neuilly-sur-Seine après avoir menacé plusieurs passants devant une synagogue, a indiqué le maire de la ville, Jean-Christophe Fromantin, sur le réseau social X, confirmant une information de RTL

Les faits se sont produits vers 17h30 au niveau de la rue Blaise Pascal. L’individu, «d’une quarantaine d’années» selon l’édile, s’en est pris à trois personnes, parmi elles figure un homme porteur d’une kippa, d'après nos confrères. L’individu, muni d’un couteau, a «proféré des insultes à caractère antisémite et incohérentes auprès des membres de la communauté juive», indique de son côté Jean-Christophe Fromantin. 

D’après RTL, le mis en cause aurait ensuite poursuivi les trois personnes, qui se sont séparées. Au cours de cette séparation, l’individu a suivi l’homme porteur de la kippa, qui s’est finalement réfugié dans une boutique située à proximité. 

«Nous devons rester en alerte»

L’individu a finalement été interpellé par les policiers et placé en garde à vue au commissariat de Neuilly. «Aucun blessé n’est à déplorer», a écrit Jean-Christophe Fromantin. 

«Nous devons rester en alerte et mobiliser tous les moyens devant la poussée de l’antisémitisme», a-t-il ajouté. 

Contacté par CNEWS, le parquet de Nanterre n'était pas joignable dans l'immédiat. 

Pour rappel, selon un sondage CSA pour CNEWS, Europe 1 et le Journal du Dimanche, publié mercredi 27 août, 62% des Français ne font pas confiance à Emmanuel Macron pour lutter contre l'antisémitisme en France.

