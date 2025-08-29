Neuilly-sur-Seine : un individu interpellé après avoir menacé des passants au couteau devant une synagogue

Un individu a été interpellé ce vendredi 29 août à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) après avoir menacé des passants avec un couteau devant une synagogue, a indiqué le maire de la ville sur X.

La scène aurait pu virer au drame. Un homme a été interpellé, ce vendredi 29 août, à Neuilly-sur-Seine après avoir menacé plusieurs passants devant une synagogue, a indiqué le maire de la ville, Jean-Christophe Fromantin, sur le réseau social X, confirmant une information de RTL.

🔴 L'antisémitisme du quotidien appelle une vigilance de tous les instants. Merci aux forces de police pour leur intervention immédiate pic.twitter.com/IDgqrlNcAe — J-C Fromantin (@JCFromantin) August 29, 2025

Les faits se sont produits vers 17h30 au niveau de la rue Blaise Pascal. L’individu, «d’une quarantaine d’années» selon l’édile, s’en est pris à trois personnes, parmi elles figure un homme porteur d’une kippa, d'après nos confrères. L’individu, muni d’un couteau, a «proféré des insultes à caractère antisémite et incohérentes auprès des membres de la communauté juive», indique de son côté Jean-Christophe Fromantin.

D’après RTL, le mis en cause aurait ensuite poursuivi les trois personnes, qui se sont séparées. Au cours de cette séparation, l’individu a suivi l’homme porteur de la kippa, qui s’est finalement réfugié dans une boutique située à proximité.

«Nous devons rester en alerte»

L’individu a finalement été interpellé par les policiers et placé en garde à vue au commissariat de Neuilly. «Aucun blessé n’est à déplorer», a écrit Jean-Christophe Fromantin.

«Nous devons rester en alerte et mobiliser tous les moyens devant la poussée de l’antisémitisme», a-t-il ajouté.

Contacté par CNEWS, le parquet de Nanterre n'était pas joignable dans l'immédiat.

