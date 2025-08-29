Nice : un couple poursuivi en justice après une altercation avec un agent de l’aéroport pour un supplément de bagages

Un couple fait l’objet d’une convocation devant la justice le 5 décembre prochain à la suite d’une altercation survenue à l’aéroport de Nice, samedi 23 août, au cours de laquelle un agent a été agressé après un différend pour un «supplément de bagages».

Des faits très graves. Samedi 23 août dernier, un couple, en partance pour Mykonos en Grèce, s’en est violemment pris à un agent de l’aéroport de Nice à la suite d’un différend pour un supplément de bagages, a appris CNEWS ce vendredi, confirmant une information de Nice-Matin.

Comme l’indiquent nos confrères, le couple refusait de s’acquitter du supplément réclamé par EasyJet. Le ton est soudainement monté et le voyageur s’en est pris à l’agent de l’aéroport. La compagne de ce voyageur a quant à elle saisi la chaussure de son compagnon avant de frapper l’agent à la tête avec, selon les images partagées sur les réseaux sociaux.

🚨🇫🇷 FLASH | Nice : refus de payer un supplément bagages ➝ le différend dégénère en bagarre à l’aéroport. Un couple en partance pour Mykonos a été interpellé après l’altercation filmée avec un agent. (Nice Matin) pic.twitter.com/Qjvn4GLxYe — Cpasdeslol (@cpasdeslol_X) August 29, 2025

Le couple a ensuite été interpellé. Il comparaîtra devant la justice «pour une audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité qui se tiendra le 5 décembre 2025 au Tribunal de Nice», nous a indiqué le parquet de la ville.

Les deux personnes mises en causes «sont poursuivies du chef de violences dans un accès à un moyen de transport collectif de voyageurs suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, l’agent de l'aéroport victime présentant deux jours d’incapacité totale de travail» (ITT), a-t-il ajouté.