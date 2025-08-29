Val-de-Marne : un individu, poursuivi pour tentative d’homicide volontaire et décrit comme «dangereux», s’évade d’un hôpital psychiatrique

Un homme, âgé d’une trentaine d’années et mis en cause dans une affaire de tentative d’homicide volontaire, s’est échappé mercredi 27 août de l’hôpital psychiatrique dans lequel il était interné. L’individu est activement recherché.

Les policiers sont mobilisés pour le retrouver. Un individu, interpellé le 3 août 2025 à Ablon-sur-Seine (Val-de-Marne) après une tentative d’homicide volontaire, s’est échappé mercredi 27 août de l’hôpital psychiatrique dans lequel il était interné, a appris CNEWS de source proche du dossier et du parquet de Créteil.

L’individu, décrit comme étant «dangereux» et âgé d’une trentaine d’années, avait fait l'objet d'une hospitalisation en psychiatrie après avoir tenté d’agresser deux hommes. Les faits ont vu le jour le 3 août lorsqu’il avait suivi un homme en gare d’Ablon-sur-Seine avant de passer son bras autour du cou et de lui demander s’il était musulman.

Alors que le malfaiteur parvenait à prendre la sacoche de sa victime, cette dernière a réussi à prendre la fuite et à monter à bord d’une rame du RER C. Après la fermeture des portes, le mis en cause a brandi une lame afin de menacer l’usager.

L’affaire aurait pu s’arrêter là. Néanmoins, quelques heures plus tard, la victime ainsi que son cousin sont revenus sur les lieux des faits afin de raisonner le mis en cause.

«Toi, tu n’es pas musulman. Je vais te tuer»

Cependant, la situation a rapidement dégénéré et le suspect s’est mis à menacer les deux hommes avec la même lame brandie dans la matinée en criant à plusieurs reprises «Allah Akbar», a indiqué la source proche du dossier.

Ce faisant, le même scénario s’est répété. Le mis en cause a demandé aux deux hommes s’ils étaient musulmans. Le cousin de la victime a répondu par l’affirmative à cette question. Ainsi, le suspect a cessé ses menaces à son encontre et s’est focalisé sur l’homme menacé dans la matinée. «Toi, tu n’es pas musulman. Je vais te tuer», lui aurait-il dit.

A la suite de ces faits, les policiers ont procédé à l’interpellation du mis en cause. Après son placement en garde à vue, l’homme a été interné en hôpital psychiatrique. Il aurait profité d’une autorisation de sortie dans le parc du centre avant de s’en échapper.

Contacté par nos soins, le parquet de Créteil a indiqué à CNEWS que l'individu était toujours recherché ce vendredi 29 août. «Un mandat de recherche a été délivré par le parquet de Créteil le 27/08. Les services de police sont mobilisés pour le retrouver», nous dit le ministère public.

Une enquête a été ouverte pour «violences volontaires en raison de la race, de l'ethnie et de l'appartenance religieuse et tentative d’homicide volontaire». Les investigations ont été confiées au commissariat de Choisy-le-Roi.