Viol présumé d'une Ukrainienne à Paris : le Libyen placé sous contrôle judiciaire, le parquet fait appel

Déféré ce jeudi soir au parquet, le Libyen, mis en cause dans l’affaire du viol présumé d’une Ukrainienne sur le Champ-de-Mars, a été placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention, a appris CNEWS auprès du ministère public qui indique avoir fait appel de cette décision.

Une décision contraire à celle qui avait été requise par le parquet. Ce jeudi 28 août au soir, l’homme, soupçonné d’avoir violé une jeune femme ukrainienne sur le Champ-de-Mars à Paris dans la nuit du 25 au 26 août, a été placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention, contrairement aux réquisitions du parquet de Paris qui avait demandé le placement en détention provisoire du suspect, a appris CNEWS ce vendredi auprès du parquet, confirmant une information du Figaro.

De ce fait, le ministère public a fait appel de cette décision. Comme l’avait évoqué CNEWS ce jeudi, le mis en cause, un Libyen se déclarant «être un mineur isolé sur le territoire» et «né en septembre 2007», est en effet poursuivi pour «viol et agression sexuelle aggravés par le fait que ces infractions auraient été commises au préjudice d’une personne en ivresse manifeste». Il encourt 20 ans de réclusion criminelle.

Selon le parquet de Paris à CNEWS, l’homme était en état d’ébriété avancé au moment des faits. Concernant la victime, cette dernière, née en janvier 1993, était également très alcoolisée.

Le soir des faits, ce sont les policiers de la BAC, en surveillance de nuit sur le Champ-de-Mars, qui ont remarqué «le comportement suspect d’un homme entraînant une femme vers un endroit isolé au milieu des buissons, et la résistance de cette femme qui protestait en anglais», nous expliquait le ministère public.

Par conséquent, les forces de l’ordre avaient interpellé le mis en cause «alors qu’il touchait le corps de la femme et tentait de l’embrasser de force». Un chauffeur de taxi avait proposé son assistance «pour une première traduction spontanée». C’est là que les policiers ont compris que la jeune femme «dénonçait l’introduction de la main de son agresseur dans son jean», avait conclu le ministère public.