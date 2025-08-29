Vitry-sur-Seine : un policier transporté à l’hôpital après avoir été volontairement percuté par un deux-roues ayant refusé d’obtempérer

Dans la nuit du jeudi 28 au vendredi 29 août, un policier a été blessé et transporté à l’hôpital après avoir été volontairement percuté par un deux-roues ayant refusé d’obtempérer à Vitry-sur-Seine, a appris CNEWS de source policière.

Dans une publication sur son réseau social X, la préfecture de Police a indiqué qu’un policier a été transféré à l’hôpital par les pompiers de Paris en «urgence relative» après avoir été volontairement percuté par un deux-roues à Vitry-sur-Seine. Celui-ci avait en effet refusé d’obtempérer.

Cette nuit, à #VitrySurSeine, les policiers motocyclistes de la DOPC ont pris en charge un deux-roues à la suite d'un refus d'obtempérer.

Le fuyard a percuté volontairement un policier avant d'être interpellé avec son passager :

↪️ 2 interpellations pic.twitter.com/2L6z25dc53 — Préfecture de Police (@prefpolice) August 29, 2025

Les faits ont eu lieu dans la nuit du jeudi 28 au vendredi 29 août, aux alentours de 3h35 du matin. Selon une source policière à CNEWS, ce deux-roues était monté par deux individus. Le conducteur avait commis une infraction au Code de la route. Par conséquent, les effectifs motocyclistes de la Direction de l’Ordre Public et de la Circulation (DOPC) se sont mis à sa poursuite sur la commune de Vitry-sur-Seine.

Alors qu’il se dirigeait vers Paris, le fuyard a effectué une manœuvre afin d'échapper à la police au niveau des quais d’Ivry, percutant une moto des policiers. Les fonctionnaires, de retour sur les quais sur la commune d’Ivry-sur-Seine, ont tenté d’intercepter l’individu alors qu’ils avaient mis pied à terre.

A la vue des agents, le fuyard, toujours à bord de sa moto, s'est dirigé tout droit vers un policier, le percutant volontairement. Il a ensuite été interpellé. Son passager a, lui, pris la fuite avant d’être également arrêté par les forces de l’ordre.

Le policier percuté a été blessé à la hanche et au genou, nous indique la source policière. Comme l’affirme la préfecture de Police, il a été pris en charge par les pompiers de Paris avant d’être transféré à l’hôpital.

«Nous lui souhaitons un prompt rétablissement», a réagi la préfecture de Police sur le réseau social X.