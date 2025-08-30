Toute l’actu en direct 24h/24
Gard : un enfant de 12 ans décède après avoir été écrasé par un bloc de béton

Les circonstances de l'accident mortel sont encore inconnues. [Loic VENANCE/AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Après avoir été piégé sous un bloc de béton à Saze (Gard), un garçon de 12 ans a perdu la vie ce vendredi 29 août. Les circonstances du drame restent encore inconnues. Une enquête a été ouverte.

Un drame inexpliqué. Ce vendredi 29 août, un enfant de 12 est décédé à Saze (Gard) alors qu'il était pris au piège sous un bloc de béton selon les informations de Midi Libre

Malgré l'intervention rapide des secours - arrivés sur place aux alentours de 18h30 -, le garçon a été extirpé de son piège en arrêt cardio-respiratoire. Les équipes médicales l'ont alors déclaré mort.

Après le drame, la Gendarmerie nationale et un élu de la commune de Saze se sont rendu sur les lieux. 

Alors que les raisons de cet accident tragiques sont encore indéterminées, le parquet de Nîmes a ouvert une enquête de flagrance pour homicide involontaire.

PompiersDécèsGard

