Pays-Bas : un homme tué par deux chiens à Rotterdam

Un véritable drame. Un homme a perdu la vie, samedi soir, dans la ville de Rotterdam, aux Pays-Bas, après avoir été attaqué par deux chiens dans son habitation, comme le rapporte le média néerlandais NOS.

Les policiers sont entrés dans le logement pendant l’attaque et ont abattu l’un des deux molosses avant de tenter de réanimer le blessé, sans succès. La fille de la victime, présente lors de l’incident, aurait déclaré que l'attaque se serait produite alors que son père cherchait à séparer les deux animaux qui se battaient l’un contre l’autre.

Une race de chien «potentiellement» dangereuse

Ces derniers seraient des American Bully XL, une race qui a été notamment placée sur la liste des chiens susceptibles d'être dangereux aux Pays-Bas en 2017. Le Royaume-Uni a de son côté interdit ses habitants d’en posséder un en 2023, après une série d’attaques meurtrières.

À Rotterdam, les deux chiens étaient âgés de neuf mois, selon la fille de la victime. L’un appartenait à l’homme et l’autre était celui de sa petite-fille.