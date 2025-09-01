Aix-en-Provence : un ex-policier de la brigade des mineurs de Marseille jugé pour viols d’enfants philippins

Un ancien policier de la brigade de protection des mineurs de Marseille est jugé, ce lundi 1er septembre, pour viols et agressions sexuelles de deux enfants philippins.

Au coeur de l'horreur. Ce lundi 1er septembre, un ancien policier de la brigade de protection des mineurs de Marseille est jugé à Aix-en-Provence pour viols et agressions sexuelles de deux enfants des rues de Manille, deux frères âgés de 12 et 15 ans.

L'ex-fonctionnaire, en détention provisoire depuis quatre ans, comparaît également devant la cour criminelle pour la détention de quelque 3.000 images et vidéos pédopornographiques pour un procès qui doit durer quatre jours.

L'affaire avait commencé à Marseille par le signalement de la directrice d'un foyer où un jeune homme de 17 ans, victime de viols, a commencé à recevoir des messages tendancieux du policier chargé de son enquête, à des heures tardives. À la brigade des mineurs, des questions ont commencé à se poser, des policiers se remémorant, par exemple, son intérêt pour les photos de leurs enquêtes.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Marseille qui a abouti, en juin 2021, à la perquisition du domicile du policier où quelques milliers d'images pédopornographiques ont été saisies et des traces informatiques ont été retrouvées sur des recherches ciblant les jeunes garçons, y compris sur le darknet.

La piste du tourisme sexuel a fini par se dessiner

Puis, la piste du tourisme sexuel a fini par se dessiner pour cet ancien policier de la brigade de protection des mineurs qui se rendait chaque année aux Philippines, étant devenu président de la branche française d'une institution œuvrant à la protection et l'insertion des enfants des rues à Manille. Les enquêteurs ont pu retrouver la trace des deux victimes pour lesquelles il est jugé aujourd'hui.

Entendus en février 2024 dans le cadre d'une commission rogatoire internationale, les deux orphelins, qui dormaient sur un trottoir de la capitale des Philippines, avaient reconnu sur photo celui qui se faisait passer pour un touriste américain.

En septembre 2018, dans un terrain vague d'abord, puis dans son appartement, il avait monnayé des relations sexuelles pour quelques milliers de pesos, soit quelques dizaines d'euros.

Les déclarations de ces deux adolescents ont confirmé ainsi une note rédigée, en septembre 2018, par l'accusé, faisant le récit cru d'agressions sexuelles et de viols de deux jeunes mendiants.

Cinq associations de défense de l’enfance se sont constituées parties civiles. La cour criminelle attend sa position sur ces faits qui lui sont reprochés, après les avoir reconnus puis contestés.