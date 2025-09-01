Angoulême : un homme de 26 ans avoue à son employeur l'agression sexuelle d'une femme qu'il a laissée pour morte

Un homme à Angoulême (Charente) a avoué à son employeur vendredi dernier avoir tenté de violer une femme qu'il a grièvement blessée. Il a été interpellé par la police, a-t-on appris ce dimanche.

Laissée pour morte. Selon une information du JDD confirmée par CNEWS, une information judiciaire des chefs de tentative de viol et tentative de meurtre, pour des faits susceptibles d’avoir été commis le vendredi 29 août à Angoulême (Charente) a été ouverte après qu'un homme de 26 ans a avoué auprès de son employeur vendredi avoir tenté de violer une femme, elle-même retrouvée dénudée et grièvement blessée.

Le mis en cause a été interpellé et des réquisitions de placement en détention provisoire ont été prises. A ce stade, aucun aveu auprès des forces de l'ordre n'a été formulé, selon des sources concordantes.

La victime conduite à l'hôpital

D'après le JDD, le jeune homme, qui travaille dans une boulangerie, dans la journée de vendredi, a fini par avouer par culpabilité à son gérant avoir «tenté de violer une femme et l’avoir laissée pour morte». L'employeur aurait contacté la police sous ce motif.

Toujours selon la même source, en parallèle les forces de l'ordre se rendaient au domicile de la victime après un appel de détresse. Une fois sur place et constatant l'état de la femme «dénudée» et présentant «de nombreuses blessures», les policiers faisaient le rapprochement et interpellaient le suspect sur son lieu de travail.

L'identité de ce dernier doit encore être déterminée. Quant à la victime, elle a été conduite à l'hôpital.