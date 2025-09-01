«Ding dong ditch» : quel est ce défi TikTok qui a conduit à la mort d’un adolescent de 11 ans au Texas ?

Ce dimanche 31 août, un adolescent de 11 ans est décédé des suites de ses blessures après avoir été visé, quelques heures plus tôt, par des tirs d’arme à feu alors qu’il réalisait un défi TikTok appelé «ding dong ditch».

Un défi dangereux qui avait déjà fait des victimes. Un adolescent de 11 ans est mort ce dimanche 31 août au Texas, aux Etats-Unis, après son transfert à l’hôpital à la suite de sa blessure par balle, a indiqué la police de Houston dans un communiqué relayé par l’agence Associated Press.

Les faits sont survenus la veille, samedi 30 août, peu avant 23h. L’adolescent participait en effet à un défi célèbre sur la plate-forme TikTok, appelé «ding dong ditch», ou «sonner et fuir» en français. Cela consiste, comme l’indique son nom, à sonner aux portes des maisons et à s’enfuir avant que quelqu’un n’ouvre la porte, laissant les habitants des lieux dans l’incompréhension.

Néanmoins, cette farce a mal tourné ce samedi. L’adolescent de 11 ans a en effet été visé par des tirs d’arme à feu après avoir sonné aux portes d’une maison située sur Membrough Street, dans le sud-est de Houston, et avoir tenté de s’enfuir, comme le rapporte ABC News. Transporté à l’hôpital dans un état grave, il a finalement succombé à ses blessures.

Une enquête a été ouverte mais aucune personne n’a, pour l’heure, été interpellée. Ce challenge a déjà fait plusieurs victimes dans le passé. En 2023, un homme originaire de la Californie du Sud avait été condamné après avoir percuté intentionnellement la voiture de trois adolescents ayant sonné à sa porte pour lui faire une farce, dans le cadre du défi «ding dong ditch».

Plus récemment encore, en mai 2025, un homme de Virginie a été accusé de meurtre au second degré pour avoir mortellement blessé par balle un jeune de 18 ans qui avait sonné à sa porte, alors qu'il filmait une vidéo du défi pour son compte TikTok, a rapporté le New York Times.