Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Ils étaient venus voler des pains et des croissants : un boulanger grièvement blessé à l'arme blanche à Grenoble

L'homme a été blessé au thorax. [PHILIPPE HUGUEN / AFP]
Par CNEWS
Publié le

Un boulanger a été grièvement blessé à l’arme blanche dans la nuit de dimanche à lundi à Grenoble (Isère). Blessé au thorax, son pronostic vital est engagé. Les trois individus ont pris la fuite, a appris CNEWS de sources policières ce lundi. 

Les faits se sont déroulés dans la nuit de dimanche à lundi, rue Ampère, à Grenoble (Isère). Un boulanger s’est interposé, dans son établissement face à trois personnes, en train de voler des pains ou des croissants. 

Sur le même sujet Vandoeuvre-lès-Nancy : un mort et un blessé après une agression à l'arme blanche Lire

L'homme, âgé de 29 ans, a été planté à plusieurs reprises, présentant deux plaies au thorax. Emmené à l’hôpital, son pronostic vital est engagé. Selon une source policière à CNEWS, les suspects ont pris la fuite. 

GrenobleIsèreAgressionFaits divers

À suivre aussi

«Eric Piolle veut chasser ce qu'il reste de la classe moyenne à Grenoble, c'est une faute grave contre l'équilibre de la ville», charge l'ancien maire Alain Carignon
Municipales à Grenoble : avide de revanche, l’ex-maire Alain Carignon va-t-il retrouver la mairie ?
Famille fauchée à Grenoble : le conducteur sera jugé pour «blessures involontaires»

Ailleurs sur le web

Dernières actualités