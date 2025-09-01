Ils étaient venus voler des pains et des croissants : un boulanger grièvement blessé à l'arme blanche à Grenoble

Un boulanger a été grièvement blessé à l’arme blanche dans la nuit de dimanche à lundi à Grenoble (Isère). Blessé au thorax, son pronostic vital est engagé. Les trois individus ont pris la fuite, a appris CNEWS de sources policières ce lundi.

Les faits se sont déroulés dans la nuit de dimanche à lundi, rue Ampère, à Grenoble (Isère). Un boulanger s’est interposé, dans son établissement face à trois personnes, en train de voler des pains ou des croissants.

L'homme, âgé de 29 ans, a été planté à plusieurs reprises, présentant deux plaies au thorax. Emmené à l’hôpital, son pronostic vital est engagé. Selon une source policière à CNEWS, les suspects ont pris la fuite.