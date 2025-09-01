Marseille : un homme enlevé, jeté à la mer et visé par des tirs

A Marseille, un détenu de la prison d’Aix-Luynes (Aix-en-Provence) a été enlevé lors d’une permission de sortie avant d’être jeté à la mer. Une fois à l’eau, il a été visé par des tirs d’arme à feu sans qu’il ne soit touché.

S’agit-il d’un règlement de compte ? Ce dimanche 31 août au matin, un détenu de la prison d’Aix-Luynes a été ciblé par des tirs d’arme à feu à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Les faits sont survenus lors d’une permission de sortie dont a bénéficié le détenu.

L’homme aurait été braqué avant d’être enlevé par un groupe de plusieurs individus alors qu’il se trouvait dans son véhicule, a appris CNEWS de source policière. Après son enlèvement, le détenu a été transporté, à bord d’un bateau, en direction du Château d’If, proche des îles Pomègues et Ratonneau au centre de la rade de Marseille.

Ensuite, l’homme a été jeté plusieurs fois à l’eau avant d’être repêché et agressé à plusieurs reprises à travers des coups. Le cauchemar de la victime ne s’est pas arrêté ici puisqu’elle a été à nouveau jetée à la mer au large du port de l’Estaque avant d’être visée par des tirs d’arme à feu sans qu’elle ne soit touchée.

Le détenu a finalement été repêché par un employé du port dimanche matin. Il a été transporté à l’hôpital Nord, où il devait recevoir des soins.