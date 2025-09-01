Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Rhône : un adolescent de 16 ans tué au couteau dans la banlieue de Lyon, son agresseur en fuite

Une enquête pour «homicide volontaire» a été ouverte. [PHILIPPE HUGUEN/AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Un adolescent de 16 ans a été mortellement blessé, dimanche soir, après avoir reçu un coup de couteau alors qu'il se trouvait dans la banlieue de Lyon. Au lendemain du drame, son agresseur restait en fuite.

Une victime supplémentaire. Un adolescent de 16 ans est mort après avoir reçu un coup de couteau dimanche soir dans la banlieue de Lyon, et son agresseur est en fuite, a indiqué le parquet. 

Vers 22h30, à Caluire-et-Cuire, un homme a menacé un groupe de trois amis avec son arme blanche. Il a porté un coup au thorax à l'un d'eux alors qu'ils tentaient de fuir, a précisé une source policière. 

Des motivations encore inconnues

Admise à l'hôpital avec un pronostic vital engagé, la victime a succombé à ses blessures dans la nuit, a-t-elle ajouté.

Sur le même sujet Lyon : un Algérien en situation irrégulière condamné à 30 mois de prison après l’agression violente d’un octogénaire Lire

Les motivations de l'agresseur, qui a pris la fuite à pied et dont l'arme n'a pas été retrouvée, restent pour l'heure inconnues, selon la même source. 

Une enquête pour «homicide volontaire» a été ouverte afin d'«identifier et interpeller l'auteur de ces faits et déterminer les mobiles et circonstances de cet acte», selon le parquet lyonnais.

RhôneadolescentcouteauLyonmort

À suivre aussi

Lyon : un animateur du Crous menace de «violer et égorger» la préfète du Rhône
Rhône : une personne décède après une explosion dans un immeuble à Vénissieux
Lyon : la ville autorise l’accès nocturne aux parcs en raison de la canicule
«On meurt de chaud dans nos appartements» : Lyon autorise l’accès nocturne aux parcs pour lutter contre la canicule

Ailleurs sur le web

Dernières actualités