Rhône : un adolescent de 16 ans tué au couteau dans la banlieue de Lyon, un jeune de 13 ans interpellé

Un adolescent de 16 ans a été mortellement blessé, dimanche soir, après avoir reçu un coup de couteau alors qu'il se trouvait dans la banlieue de Lyon. Ce lundi, son agresseur présumé, un adolescent de 13 ans, a été interpellé.

Une victime supplémentaire. Un adolescent de 16 ans est mort après avoir reçu un coup de couteau dimanche soir dans la banlieue de Lyon, a indiqué le parquet. Vers 22h30, à Caluire-et-Cuire, un homme a menacé un groupe de trois amis avec son arme blanche. Il a porté un coup au thorax à l'un d'eux alors qu'ils tentaient de fuir, a précisé une source policière.

Des motivations encore inconnues

Admise à l'hôpital avec un pronostic vital engagé, la victime a succombé à ses blessures dans la nuit, a-t-elle ajouté. Les motivations de l'agresseur, qui avait pris la fuite à pied et dont l'arme n'a pas été retrouvée, restent pour l'heure inconnues, selon la même source.

Une enquête pour «homicide volontaire» a été ouverte par le parquet et ce lundi, le ministère public a annoncé qu'un adolescent de 13 ans a été interpellé et placé en garde à vue dans le cadre du même dossier. Selon le quotidien local Le Progrès, il s'agirait d'un joueur de football de «l'Academy», le centre de formation de l'Olympique lyonnais.