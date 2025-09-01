Toute l’actu en direct 24h/24
Val-de-Marne : une école primaire touchée par un incendie volontaire, la rentrée scolaire reportée

Le feu a rapidement été maîtrisé par les pompiers. [© Dominique FAGET/AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Un incendie volontaire a été déclenché dans la nuit de dimanche à lundi dans une école primaire de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne). La rentrée scolaire a été reportée à jeudi.

Les faits se sont déroulés ce dimanche à 23h30. Les pompiers ont été alertés pour une début d’incendie dans le hall de l’école primaire Joliot Curie, à Choisy-le-Roi, dans le Val-de-Marne. 

Ce feu, lancé par l’allumage de détritus, a rapidement été maîtrisé, ne provoquant que peu de dégâts. Selon une source policière à CNEWS, les portes de l’établissement avaient été ouvertes dans la soirée.

Sur le même sujet Rentrée scolaire : «L'équivalent de 2.500 professeurs» sont manquants cette année, indique Elisabeth Borne

A la suite de cet acte, jugé volontaire, la rentrée scolaire a été reportée à jeudi prochain. Les 315 enfants seront accueillis dans deux centres de loisirs de la ville d’ici-là. Une enquête a également été ouverte.

