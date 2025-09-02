Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Affaire Gregory : l'audition de Jacqueline Jacob, la grande-tante du petit garçon, reportée

En juin dernier, Jacqueline Jacob avait proclamé sa «totale innocence» dans le meurtre du petit Gregory. [Handout / FAMILY HANDOUT / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La très attendue audience de Jacqueline Jacob, grande-tante du petit Grégory, a été reportée au mois d'octobre, a-t-on appris ce mardi soir.

Une audience très attendue, aujourd’hui reportée au 24 octobre prochain. Jacqueline Jacob, la grande-tante du petit Grégory, sera finalement entendue le mois prochain, vraisemblablement à sa demande, a-t-on appris à travers un communiqué du procureur général de Dijon. 

«Faisant droit à la demande des conseils de Mme Thuriot (le nom de jeune fille de Jacqueline Jacob, ndlr), le président de la chambre de l’instruction a reporté cette convocation au vendredi 24 octobre à 10:00», détaille le communiqué.

L'auteure des menaces ?

Aujourd’hui âgée de 81 ans, Jacqueline Jacob avait d’abord été convoquée à la date du vendredi 5 septembre, en lien avec cette affaire non résolue depuis plus de 40 ans. 

Sur le même sujet Affaire Grégory : tout savoir sur Jacqueline Jacob, la grand-tante du petit garçon que la justice souhaite réinterroger Lire

Une expertise en graphologie l’avait désignée comme étant l’auteure d’une ou plusieurs des lettres anonymes de menaces, reçues par la famille du petit garçon, tué alors qu’il n’avait que 4 ans.

En juin dernier, elle avait proclamé sa «totale innocence», quand le procureur général de la cour d'Appel de Dijon, Philippe Astruc, avait annoncé qu'elle serait interrogée dans les prochains mois en vue d'une possible «mise en examen pour association de malfaiteurs criminelle». 

Affaire GrégoryauditionDijon

À suivre aussi

Affaire Grégory : «Jean-Marie et Christine Villemin ont été gagnés par une très forte émotion» après la convocation de Jacqueline Jacob, selon leur avocat
Affaire Grégory : tout savoir sur Jacqueline Jacob, la grand-tante du petit garçon que la justice souhaite réinterroger
Affaire Grégory : Jacqueline Jacob, la grand-tante de l'enfant, réaffirme sa «totale innocence»

Ailleurs sur le web

Dernières actualités