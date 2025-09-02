Affaire Gregory : l'audition de Jacqueline Jacob, la grande-tante du petit garçon, reportée

La très attendue audience de Jacqueline Jacob, grande-tante du petit Grégory, a été reportée au mois d'octobre, a-t-on appris ce mardi soir.

Une audience très attendue, aujourd’hui reportée au 24 octobre prochain. Jacqueline Jacob, la grande-tante du petit Grégory, sera finalement entendue le mois prochain, vraisemblablement à sa demande, a-t-on appris à travers un communiqué du procureur général de Dijon.



«Faisant droit à la demande des conseils de Mme Thuriot (le nom de jeune fille de Jacqueline Jacob, ndlr), le président de la chambre de l’instruction a reporté cette convocation au vendredi 24 octobre à 10:00», détaille le communiqué.

L'auteure des menaces ?

Aujourd’hui âgée de 81 ans, Jacqueline Jacob avait d’abord été convoquée à la date du vendredi 5 septembre, en lien avec cette affaire non résolue depuis plus de 40 ans.

Une expertise en graphologie l’avait désignée comme étant l’auteure d’une ou plusieurs des lettres anonymes de menaces, reçues par la famille du petit garçon, tué alors qu’il n’avait que 4 ans.

En juin dernier, elle avait proclamé sa «totale innocence», quand le procureur général de la cour d'Appel de Dijon, Philippe Astruc, avait annoncé qu'elle serait interrogée dans les prochains mois en vue d'une possible «mise en examen pour association de malfaiteurs criminelle».