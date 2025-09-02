Attaque au couteau à Marseille : expulsé d'un hôtel, dangereux... Ce que l'on sait du suspect de nationalité tunisienne

Toute l’actu en direct 24h/24
Cinq personnes ont été blessées, ce mardi après-midi, lors d’une violente attaque au couteau à Marseille. Voici ce que l'on sait sur l’assaillant, abattu par les forces de l'ordre.

Il a fait cinq blessés dans son «périple criminel». L’assaillant, abattu à Belsunce à Marseille cet après-midi, avait été expulsé d’un hôtel du quartier peu avant l’attaque, a indiqué le procureur de la République de Marseille, Nicolas Bessone, lors d'une conférence de presse. 

Les détails concernant l’auteur de l’attaque sont encore moindres : de nationalité tunisienne et «en situation régulière» sur le territoire nationale, l’homme logeait dans un hôtel dont il a été expulsé «puisqu’il ne payait pas son loyer».

Des attaques «à l'aveugle»

C’est dans ce bâtiment que l’assaillant a attaqué, au couteau, un «colocataire». «Cette personne a été prise en charge (...) elle est hospitalisée dans un état d’urgence absolue», a détaillé le procureur. L’homme, dont l'âge reste inconnu, aurait ensuite poignardé le gérant de l’hôtel, le fils de ce dernier, ainsi que deux autres personnes dans un snack situé à proximité du bâtiment.  

Jugé dangereux, il aurait agi «à l’aveugle» et «gratuitement», selon Nicolas Bessone.  

Dépêchées sur place, les forces de l’ordre auraient sommé l’assaillant de rendre ses armes (deux couteaux et une matraque), mais l’homme «se serait précipité vers eux». Il a finalement été abattu par les policiers à 15h26.  

Pour l'instant, on ne sait pas si la piste terroriste est retenue : «S’agissant du mobile, il a effectivement proféré un certain nombre de paroles, et nous sommes en cours de vérification», a ajouté le procureur.

L’assaillant était connu des services de police et de justice. 

