Cantal : une enseignante victime d'homophobie se suicide le jour de la rentrée, une enquête ouverte

Ce lundi 1er septembre, jour de rentrée scolaire, une institutrice a mis fin à ses jours dans le Cantal, a appris CNEWS auprès de la gendarmerie. La victime aurait subi des menaces et insultes homophobes. Une enquête a été ouverte.

La rentrée 2025-2026 est déjà marquée par un deuil en milieu scolaire. Une institutrice de Moussages a mis fin à ses jours ce lundi 1er septembre, non loin d’Anglards-de-Salers, dans le Cantal, a appris CNEWS auprès de la gendarmerie ce mardi.

D’après nos informations, la victime, dont l’identité n’a pas été révélée à CNEWS, avait l’intention de passer à l’acte. Avant son suicide, elle avait appelé les secours, les informant qu’elle allait mettre fin à ses jours.

Alertés, les secours ont appelé la gendarmerie. Néanmoins, le temps que les militaires arrivent sur les lieux, il était déjà trop tard. L’enseignante avait en effet sauté dans le vide, selon la gendarmerie.

D’après nos confrères du Parisien, la victime, lesbienne, aurait subi il y a deux ans une vague d’insultes et menaces homophobes. En décembre 2023, elle aurait découvert l’inscription homophobe «sale gouine» sur le mur du préau de l’établissement.

A la suite du décès de l’institutrice, une enquête a été ouverte. Elle a été confiée aux gendarmes de Saint-Martin-Valmeroux. Contacté par nos soins, le parquet d’Aurillac n’était pas joignable dans l’immédiat.