Dijon : un faux pédiatre condamné à deux ans de prison, dont un avec sursis, pour agression sexuelle

À seulement 26 ans, un homme qui se faisait passer pour un pédiatre au sein de l’hôpital de Dijon a été reconnu coupable ce lundi 1er septembre d’agression sexuelle sur une mineure de 17 ans mais également d’usurpation d’identité et de vol de matériel médical. Il a été condamné à deux ans de prison dont un avec sursis.

La décision était très attendue. Un homme se faisant passer pour un pédiatre de l’hôpital de Dijon (Côte-d’Or) a été reconnu coupable par le tribunal, ce lundi 1er septembre, d’agression sexuelle sur une patiente mineure.

La jeune fille, âgée de 17 ans, avait indiqué avoir été agressée en février 2025 et avait porté plainte. «Un courage», qui a permis «de mettre à jour un prédateur», a salué devant la Cour son avocate Maître Renoux.

Par ailleurs, le prévenu, qui s’était présenté à sa victime comme un authentique professionnel de santé, a été condamné pour usurpation du titre et de la qualité de médecin. Il avait par ailleurs proposé à l'adolescente un stage en pédiatrie mais également du cannabis.

L’homme ne reconnaît pas l’agression

Lors des investigations, les enquêteurs avaient de plus découvert «plusieurs objets paraissant provenir du CHU de Dijon, tels que des blouses blanches, téléphones portables et badges d'accès, ainsi que des CV de jeunes femmes, des cartes bancaires ne lui appartenant pas et une arme de type pistolet d'alarme», avait précisé le procureur Olivier Caracotch en juillet 2025, lors de la mise en examen du prévenu.

S’il a reconnu les faits d’usurpation d’identité et de vol, le prévenu a réfuté les accusations d’agression sexuelle.

Sa condamnation a été assortie d’un sursis probatoire de trois ans, d’une inscription au fichier des délinquants sexuels, une obligation de soin et d’une interdiction d’entrer en contact avec sa victime, de se présenter à son domicile ou de se présenter dans des établissements hospitaliers hors urgences médicales.

Le jeune homme de 26 ans devra par ailleurs verser 1.400 euros au CHU de Dijon pour préjudice moral et économique et 2.500 euros au titre du préjudice moral aux parents de la victime.