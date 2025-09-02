Gérard Depardieu : l'acteur renvoyé en procès pour viols devant la cour criminelle départementale de Paris

Mis en examen le 16 décembre 2020, l’acteur Gérard Depardieu a été renvoyé en procès pour viols et agressions sexuelles sur la comédienne Charlotte Arnould devant la cour criminelle départementale de Paris, a-t-on appris ce mardi de sources proches du dossier.

Un tournant dans cette affaire. Sept ans après des faits dénoncés par la comédienne Charlotte Arnould, Gérard Depardieu a été renvoyée devant la cour criminelle départementale de Paris pour viols et agressions sexuelles sur l’actrice, ont confirmé des sources proches du dossier ce mardi.

«L'ordonnance de la juge d'instruction ordonne le renvoi de Gérard Depardieu devant la Cour criminelle pour des agressions sexuelles et viols par pénétration digitale à deux dates les 7 et 13 août 2018» au domicile parisien de l'acteur de 76 ans, a annoncé Me Carine Durrieu-Diebolt, avocate de la plaignante.

A la suite de cette annonce, Charlotte Arnould a réagi sur son compte Instagram. «Les pénétrations digitales ont été retenues. Sept ans après, sept ans d’horreur et d’enfer… Avec une défense qui ces derniers mois a été outrancière et qui n’était absolument pas nécessaire à la manifestation de la vérité», a-t-elle écrit. «L’ordonnance vient rétablir une forme de vérité judiciaire. Je crois que j’ai du mal à réaliser tant c’est énorme. Je suis soulagée», a-t-elle ajouté.

Une première plainte classée sans suite, l'acteur nie tout viol

De son côté, Gérard Depardieu est mis en examen, dans ce dossier, depuis le 16 décembre 2020. A l'époque, il avait évoqué une relation consentie. En 2023, il avait contesté, dans une lettre publiée dans Le Figaro, les faits qui lui sont reprochés. «Jamais au grand jamais, je n’ai abusé d’une femme», avait-il assuré.

«Une femme est venue chez moi une première fois, le pas léger, montant de son plein gré dans ma chambre. Elle dit aujourd'hui y avoir été violée Il n'y a jamais eu entre nous ni contrainte, ni violence, ni protestation», avait-il écrit.

Charlotte Arnould avait initialement déposé une plainte en août 2018 dans une gendarmerie du sud de la France, puis le parquet d'Aix-en-Provence s'était dessaisi au profit du parquet de la capitale.

Après un premier classement sans suite pour «infraction insuffisamment caractérisée», l'actrice avait déposé une plainte avec constitution de partie civile, qui avait abouti à l'été 2020 à l'ouverture d'une information judiciaire, comme le rappelle l’AFP.

A noter qu’à la mi-mai 2025, Gérard Depardieu a été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour l'agression sexuelle de deux femmes sur le tournage en 2021 des «Volets verts» de Jean Becker, condamnation dont il a fait appel.