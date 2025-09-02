Toute l’actu en direct 24h/24
Lyon : une policière en civil agressée par un homme en situation irrégulière pour avoir refusé de lui donner une cigarette

L’intervention rapide d’un équipage de police a permis l’interpellation du suspect. [Denis Charlet / AFP]
Par Khalil Rajehi
Publié le

Une policière en civil a été agressée, ce mardi 2 septembre au matin, par un homme en situation irrégulière à Lyon, a appris CNEWS de source sécuritaire. L’individu a été interpellé puis placé en garde à vue. La victime avait simplement refusé de lui donner une cigarette. 

Frappée pour un motif des plus futiles. Ce mardi 2 septembre au matin, une policière en civil, «en route pour son service» en trottinette, a été agressée par un individu à Lyon (Rhône), a appris CNEWS de source sécuritaire, confirmant une information du syndicat de police Alliance

La victime a refusé de donner une cigarette à l’individu, de nationalité géorgienne et en situation irrégulière sur le territoire. Celui-ci a alors décidé de lui asséner un coup au thorax, d’après le syndicat policier. 

La fonctionnaire, aidée par un témoin, était ensuite déterminée à retrouver son agresseur ce qu'elle est parvenue à faire, mais ce dernier l’a menacée avec un couteau. L’intervention rapide d’un équipage de police a toutefois permis l’interpellation du suspect puis son placement en garde à vue.

A la suite de ces faits, la préfète du Rhône, Fabienne Buccio, a apporté son soutien à la victime. Selon nos informations, les services préfectoraux étudient en parallèle les mesures administratives possibles à l’encontre du suspect. 

