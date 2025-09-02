Attaque au couteau à Marseille : ce que l'on sait

Plusieurs personnes ont été blessées ce mardi lors d’une attaque au couteau à Marseille. L’assaillant a été abattu par des tirs policiers. Voici ce que l'on sait.

La cité phocéenne frappée en son coeur en plein jour. Une attaque au couteau s’est produite ce mardi 2 septembre en plein centre-ville de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, a appris CNEWS de source policière et du procureur de la République Nicolas Bessone. D’après nos informations, un homme a poignardé au moins cinq personnes avant d’être abattu par des tirs policiers.

Un ressortissant tunisien en situation régulière

Lors d’un point presse, le procureur de la République de Marseille, Nicolas Bessone, est revenu sur les faits, indiquant que ceux-ci se sont déroulés vers 14h45. L’assaillant, de nationalité tunisienne et en situation régulière sur le territoire selon le magistrat, aurait eu une altercation avec le responsable d’un hôtel dans lequel il logeait et aurait refusé de payer l’établissement.

C’est ainsi qu’il a été expulsé de l'établissement par le patron. L’homme aurait alors quitté les lieux avant de revenir sur place, cette fois muni d’un couteau.

Une victime en urgence absolue

«Il est monté immédiatement au premier étage de l'hôtel et s'est rendu dans la chambre qu'il occupait avant d'en être expulsé. Il a porté ensuite un coup de couteau au flanc d'un colocataire. Cette personne a été prise en charge par les marins-pompiers. Elle est hospitalisée dans un état d'urgence absolue», a détaillé le procureur de la République de Marseille.

Après avoir blessé la première victime, le suspect est redescendu au rez-de-chaussée de l'hôtel, «où il a porté immédiatement un ou plusieurs coups de couteau sur le gérant» de l'établissement. L'assaillant est ensuite sorti dans la rue et s'est mis à poursuivre le fils du gérant «pour le poignarder au niveau du dos». Ces deux dernières victimes «sont actuellement hospitalisées mais dans un état d'urgence relative», a expliqué le magistrat.

L'individu s'est, par la suite, rendu dans un commerce situé à proximité «où il a essayé de porter des coups de couteau, particulièrement sur le gérant, mais très vraisemblablement, et l'enquête nous le dira, sur d'autres personnes se trouvant dans l'établissement», a ajouté Nicolas Bessone.

Le suspect se serait précipité vers les policiers avant d'être neutralisé

L'homme a été mis en fuite par des clients du commerce. Au cours de son périple, il aurait également essayé de faire d'autres victimes, «notamment deux qui ont été blessées au niveau facial en recevant des coups de matraque». Car en réalité, l'individu était porteur de deux couteaux et d'une matraque lors de son attaque, selon le magistrat.

Un équipage de police s’est déplacé sur les lieux. A la vue des policiers, l’homme a brandi son couteau. Les fonctionnaires lui dont demandé de jeter ses armes mais l'individu n'a pas obtempéré. L’assaillant, qui voulait s’en prendre à un policier, a finalement été abattu par les forces de l’ordre. Son décès a été déclaré à 15h36.

Une enquête a été ouverte, confiée à la police judiciaire de Marseille, pour tentative d'homicide volontaire, par rapport aux cinq victimes, «mais aussi pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique puisqu'il semblerait, selon les premiers éléments, qu'il se serait précipité vers les policiers plutôt que de rendre ses armes», a indiqué le procureur de la République de Marseille.

Contacté par CNEWS, le parquet national antiterroriste a indiqué être «actuellement en observation de la procédure». Le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau est attendu sur place à 20h30, à l’Evêché, l’hôtel de police de Marseille.