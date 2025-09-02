Refus d'obtempérer à Carpentras : un véhicule transportant de la drogue roule à contresens et percute de plein fouet un jeune de 21 ans

Une personne a perdu la vie lors d’un refus d’obtempérer dans la nuit de lundi à mardi à Carpentras (Vaucluse) a appris CNEWS auprès de sources policières. La victime âgée de 21 ans se trouvait dans un véhicule percuté par les fuyards qui transportaient de la drogue.

Un nouveau drame lié aux stupéfiants. Dans la nuit de ce lundi à mardi, un jeune homme de 21 ans a été tué après que son véhicule a été percuté par une voiture en fuite entre Carpentras et Avignon (Vaucluse), a appris CNEWS de sources policières.

Les faits se sont déroulés peu après minuit, lorsqu’une patrouille de la BAC (brigade anticriminalité) a tenté de contrôler un véhicule. Ce dernier a refusé d’obtempérer et a pris la fuite en contresens sur la voie rapide en direction d’Avignon.

Une collision frontale

Les policiers l’ont donc pris en chasse en prenant le bon sens de circulation avec les gyrophares éteints avant de perdre de vue la voiture des fuyards. Peu de temps après, les forces de l’ordre ont retrouvé la voiture accidentée après que celle-ci a percuté un autre véhicule.

Dans l’impact, le conducteur du véhicule percuté, âgé de 21 ans, est décédé malgré une prise en charge immédiate et un massage cardiaque prodigué. De leur côté, les trois occupants du véhicule en fuite ont été gravement blessés avec pronostic vital engagé pour le conducteur.

À l'intérieur de leur véhicule, des sacs contenant de la drogue ont été découverts par les forces de l’ordre. Par ailleurs, le conducteur n’avait pas le permis et les trois occupants étaient déjà connus des services de police.