Assaillant abattu par la police : la Tunisie dénonce un "meurtre injustifié"

La Tunisie a qualifié mercredi soir de "meurtre injustifié" la mort d'un de ses ressortissants, abattu la veille à Marseille par la police française après une attaque au couteau, et réclamé une enquête rapide à la France.

Le ministère tunisien des Affaires étrangères a également annoncé dans un communiqué avoir convoqué le chargé d'affaires par intérim de l'ambassade de France à Tunis pour lui faire part de sa "vive protestation".