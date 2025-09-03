La Tunisie a qualifié mercredi soir de "meurtre injustifié" la mort d'un de ses ressortissants, abattu la veille à Marseille par la police française après une attaque au couteau, et réclamé une enquête rapide à la France.
Le ministère tunisien des Affaires étrangères a également annoncé dans un communiqué avoir convoqué le chargé d'affaires par intérim de l'ambassade de France à Tunis pour lui faire part de sa "vive protestation".
Nicolas Bessone a indiqué que l'individu n'était pas radicalisé. Il souffrait en revanche de troubles psychiatriques et d'addiction aux stupéfiants.
Une procédure avait été ouverte cet été après que l'assaillant a tenu des propos antisémites en pleine prière à la mosquée de Sète.
Pendant son périple meurtrier, l'assaillant a crié «Allah Akbar» et «je veux mourir», a indiqué le procureur de Marseille.
Nicolas Bessone a précisé que la première victime de l'assaillant était toujours hospitalisée ce mercredi. Très grièvement blessé, ses jours ne sont plus en danger, a précisé le procureur.
Le procureur de Marseille Nicolas Bessone fait le point sur l'enquête.