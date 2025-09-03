Cinq personnes ont été blessées dont une grièvement en plein coeur de la cité phocéenne mardi par un homme muni de deux couteaux et d'une matraque. Au cours d'une conférence de presse, le procureur de Marseille, Nicolas Bessone, a indiqué que l'assaillant n'était pas radicalisé et souffrait de troubles psychiatriques. Suivez notre direct