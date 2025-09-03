Cinq personnes ont été blessées dont une grièvement en plein coeur de la cité phocéenne mardi par un homme muni de deux couteaux et d'une matraque. Au cours d'une conférence de presse, le procureur de Marseille, Nicolas Bessone, a indiqué que l'assaillant n'était pas radicalisé et souffrait de troubles psychiatriques. Suivez notre direct
Selon les expertises, l'assaillant n'était pas radicalisé mais souffrait de troubles psychiatriques
Nicolas Bessone a indiqué que l'individu n'était pas radicalisé. Il souffrait en revanche de troubles psychiatriques et d'addiction aux stupéfiants.
En juin 2025, le suspect avait proféré des propos antisémites dans une mosquée
Une procédure avait été ouverte cet été après que l'assaillant a tenu des propos antisémites en pleine prière à la mosquée de Sète.
Alerte
L'assaillant a crié «Allah Akbar»et «je veux mourir»
Pendant son périple meurtrier, l'assaillant a crié «Allah Akbar» et «je veux mourir», a indiqué le procureur de Marseille.
Les jours de la victime grièvement blessée ne sont plus en danger ce mercredi
Nicolas Bessone a précisé que la première victime de l'assaillant était toujours hospitalisée ce mercredi. Très grièvement blessé, ses jours ne sont plus en danger, a précisé le procureur.
La conférence de presse commence
Le procureur de Marseille Nicolas Bessone fait le point sur l'enquête.