Doubs : un homme blessé par balles après avoir été visé par des tirs dans une pizzeria

Ce mardi 2 septembre, le gérant d’une pizzeria située à Audincourt, dans le Doubs, a été blessé par balles après que plusieurs individus ont fait irruption dans le commerce et ont ouvert le feu. Aucun suspect n’a été, pour l’heure, interpellé.

Une criminalité qui ne cesse de grandir dans cette petite commune du nord-est de la France. Le parquet de Montbéliard (Doubs) a ouvert une enquête ce mardi 2 septembre à la suite de coups de feu tirés dans une pizzeria située à Audincourt, dans le Doubs. Dans un point presse ce mercredi, le procureur de la République, Paul-Edouard Lallois, est revenu sur les faits, qui se sont déroulés la veille peu avant 22h20.

En effet, plusieurs individus «cagoulés et vêtus de sombre» avaient fait irruption dans ce commerce. Tous porteurs d’une arme, ils avaient «pris volontairement pour cible» le gérant de cette pizzeria qui était installé sur un canapé. La scène s’est déroulée alors que plusieurs clients se trouvaient sur les lieux.

Le gérant, né en juin 1992, a été grièvement atteint aux deux jambes, à savoir au niveau d’un genou de la première jambe et au mollet de la seconde. «La scène s’est passée rapidement», a indiqué le procureur de la République de Montbéliard, ajoutant qu’après avoir blessé l’homme de 33 ans, l’équipage de tireurs présumés a fait demi-tour et est reparti dans un véhicule.

«On n’est pas sur un profil qui était multi condamné pour trafic de stupéfiants»

La victime avait ensuite été transportée à l’hôpital mais sans que son pronostic vital ne soit engagé. «Il ne fait pas de doute que ce monsieur était visé», a détaillé le magistrat Paul-Edouard Lallois rappelant que le mode opératoire employé lors de cette attaque rappelait les méthodes utilisées dans le milieu de la criminalité organisée.

Une enquête de flagrance a été ouverte du chef de «tentative de meurtre en bande organisée» et les investigations ont été confiées à la Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) de la police nationale du Doubs.

Concernant la victime, cette dernière «a quelques antécédents judiciaires mais pas récents», selon le procureur de la République de Montbéliard. Elle avait été déjà condamnée pour une infraction routière et une seconde en matière de stupéfiants. «On n’est pas sur un profil qui était multi condamné pour trafic de stupéfiants», a décrit le magistrat.

La victime avait été entendue par les enquêteurs après son transfert à l’hôpital. Elle a expliqué qu’elle «ignorait la raison pour laquelle les individus ont fait irruption» dans son commerce, tout en confirmant que c’était bien elle qui était visée. Ce gérant était dans un état de choc.

Le mobile de cette attaque reste tout de même incertain. Par ailleurs, aucune personne n’a été interpellée pour le moment.