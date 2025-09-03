Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Toulon : le corps d’un policier parisien retrouvé menotté et entravé dans l’Anse de Magaud

«Tout laisse à penser qu’il s’agit d’un suicide», a indiqué le procureur. [Adobe Stock]
Par Marina Sgard
Publié le - Mis à jour le

Le corps d’un policier en poste à Paris a été retrouvé menotté et flottant dans les eaux de l’Anse de Magaud, près de Toulon. La piste d’un suicide est privilégiée d’après le procureur. 

Une découverte troublante a été faite ce mercredi 3 septembre dans le Var. Le corps sans vie d’un homme a été repéré flottant dans l’Anse de Magaud, près de Toulon. D’après les premiers éléments de l’enquête, il s’agirait d’un policier en fonction à Paris, selon les informations relayées par France Bleu.

Mains menottées et pieds attachés

L’alerte a été donnée en fin de matinée par un promeneur, qui a aperçu un corps dérivant dans l’eau. Les secours et les forces de l’ordre se sont rapidement rendus sur place. La victime, un homme, a été retrouvée menottée dans le dos et les pieds attachés à l’aide de Serflex, précisent les médias locaux. Sur la plage, plusieurs objets ont été découverts : une carte de police, un brassard, une arme de service ainsi qu’une lettre. Des objets qui pourraient appartenir au défunt.

Sur le même sujet Autriche : un randonneur tué lors d'une attaque de vaches Lire

Alors que l'on pourrait penser à un meurtre de prime abord, les premières constatations indiqueraient que la victime se serait elle-même entravée, avant de sauter de la falaise, rapporte la police. «Tout laisse à penser qu’il s’agit d’un suicide», a indiqué le procureur. Un médecin légiste a été dépêché sur place pour procéder aux premières constatations. Une enquête a quant à elle été ouverte pour déterminer les circonstances de sa mort. 

policiermortToulon

À suivre aussi

Aix-en-Provence : un ex-policier de la brigade des mineurs de Marseille jugé pour viols d’enfants philippins
Policier gravement blessé après un refus d’obtempérer à Mont-de-Marsan : le suspect condamné à 3 ans de prison
Nantes : un homme mis en examen pour tentative de meurtre sur des policiers

Ailleurs sur le web

Dernières actualités