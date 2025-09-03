Toulon : le corps d’un policier parisien retrouvé menotté et entravé dans l’Anse de Magaud

Le corps d’un policier en poste à Paris a été retrouvé menotté et flottant dans les eaux de l’Anse de Magaud, près de Toulon. La piste d’un suicide est privilégiée d’après le procureur.

Une découverte troublante a été faite ce mercredi 3 septembre dans le Var. Le corps sans vie d’un homme a été repéré flottant dans l’Anse de Magaud, près de Toulon. D’après les premiers éléments de l’enquête, il s’agirait d’un policier en fonction à Paris, selon les informations relayées par France Bleu.

Mains menottées et pieds attachés

L’alerte a été donnée en fin de matinée par un promeneur, qui a aperçu un corps dérivant dans l’eau. Les secours et les forces de l’ordre se sont rapidement rendus sur place. La victime, un homme, a été retrouvée menottée dans le dos et les pieds attachés à l’aide de Serflex, précisent les médias locaux. Sur la plage, plusieurs objets ont été découverts : une carte de police, un brassard, une arme de service ainsi qu’une lettre. Des objets qui pourraient appartenir au défunt.

Alors que l'on pourrait penser à un meurtre de prime abord, les premières constatations indiqueraient que la victime se serait elle-même entravée, avant de sauter de la falaise, rapporte la police. «Tout laisse à penser qu’il s’agit d’un suicide», a indiqué le procureur. Un médecin légiste a été dépêché sur place pour procéder aux premières constatations. Une enquête a quant à elle été ouverte pour déterminer les circonstances de sa mort.