Charente : un baby-sitter mis en examen pour viols sur des enfants

Ce mercredi, un baby-sitter de 28 ans a été mis en examen à Angoulême (Charente) pour viols et agressions sexuelles sur plusieurs enfants, avec au moins quatre victimes identifiées, a indiqué le parquet.

Un baby-sitter de 28 ans a été mis en examen ce mercredi 3 septembre à Angoulême (Charente), deux jours après son placement en garde à vue pour des faits de viols et agressions sexuelles sur plusieurs enfants, a indiqué le parquet à l’AFP.

Outre ces qualifications, le mis en examen est également poursuivi pour «captation et diffusion d’images et de vidéo pédopornographiques», selon les informations de l’agence de presse française, confirmant des éléments communiqués par les quotidiens Le Figaro et Charente Libre.

Des victimes ont pu être identifiées et celles-ci sont décrites comme étant «très jeunes» par le vice-procureur Mathieu Auriol. Le mis en cause aurait agi dans le cadre d'une activité de baby-sitting dans l'agglomération d'Angoulême, précise le parquet, qui a requis le placement du suspect en détention provisoire.

Sur les sites de gardes d'enfants où le jeune homme postait des annonces, il se décrivait comme «quelqu'un de très sympa, cool, très attentionné, ouvert d'esprit et à l'écoute».