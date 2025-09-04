Dax : 27 objets religieux volés dans des églises des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, trois individus interpellés

Trois individus ont été interpellés le 1er septembre dernier dans le cadre d’une enquête ouverte après le vol de 27 objets religieux dans des églises des Landes et des Pyrénées-Atlantiques depuis le mois de mai.

Dans un communiqué de presse, le procureur de la République de Dax, Benoît Fontaine, a fait savoir que trois personnes ont été interpellées le 1er septembre dernier à la suite de nouveaux faits de vols commis dans des églises.

Au total, 27 objets religieux ont été volés dans des lieux de culte chrétiens situés dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques depuis le mois de mai.

«Le tabernacle était systématiquement forcé et les calices ou ciboires volés», a écrit le procureur de la République dans son communiqué. C’est à la suite de minutieuses investigations que les gendarmes ont pu identifier les auteurs potentiels. Par conséquent, les trois personnes ont été interpellées dans la soirée par les militaires de la Compagnie de gendarmerie de Dax.

«La perquisition du véhicule dans lequel ils se trouvaient au moment de leur interpellation permettait ainsi la saisie de plusieurs objets religieux volés le jour même dans les Pyrénées-Atlantiques», a écrit Benoît Fontaine.

Les gardes à vue des trois suspects devaient durer 48 heures et devaient, donc, s’achever ce mercredi 3 septembre.