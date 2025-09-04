Limoges : le musée national Adrien Dubouché cambriolé, le préjudice supérieur à 6 millions d’euros

Dans la nuit du mercredi 3 au jeudi 4 septembre, un cambriolage a eu lieu au musée national Adrien Dubouché à Limoges (Haute-Vienne). Le préjudice s’élèverait à plus de 6 millions d’euros.

Des objets de valeur dérobés. Consacré à la porcelaine, le musée national Adrien Dubouché de Limoges, en Haute-Vienne, a été victime d’un cambriolage dans la nuit du mercredi 3 au jeudi 4 septembre 2025, a appris CNEWS auprès du parquet.

D’après le ministère public, «trois objets ont été dérobés, deux plateaux chinois d’une valeur de plus de 6 millions d’euros, ainsi qu’un vase dont l’estimation doit encore être confirmée».

Ces pièces étaient, selon Paris Match, visibles dans le cadre d’une exposition temporaire. Elles appartenaient à un particulier. «L’alerte a très rapidement été donnée par les gardiens du musée, et malgré la célérité de l’intervention des services de police, les auteurs des faits avaient déjà pris la fuite», a ajouté le parquet.

À la suite de ces faits, une enquête de flagrance a été ouverte par le parquet de Limoges, du chef de «vol aggravé de biens culturels exposés dans un musée de France, commis en réunion et avec dégradations».

L’enquête a été confiée aux services de la division de la criminalité organisée et spécialisée du Service interdépartemental de Police judiciaire (SIPJ) de Limoges, en «cosaisine avec l’office central de lutte contre le trafic des biens culturels», a précisé le ministère public, notant que «des investigations de police technique et scientifique sont en cours, ainsi que l’exploitation des images de vidéosurveillance du musée et de la ville».

Sur son site internet, le musée national Adrien Dubouché revendique posséder «la collection publique la plus riche au monde de porcelaine de Limoges».