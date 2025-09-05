Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Affaire Karine Esquivillon : son mari Michel Pialle renvoyé devant la cour d’assises de Vendée

Le corps de Karine Esquivillon avait été retrouvé en 2023 dans un bois de Vendée. [Gendarmerie nationale]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le

Le juge d’instruction, saisi dans le cadre de la disparition de Karine Esquivillon depuis le 27 mars 2023, a ordonné ce vendredi le renvoi de Michel Pialle, époux de la victime, devant la cour d’assises de Vendée pour «meurtre par conjoint». 

Ce vendredi 5 septembre, le juge d’instruction a décidé du renvoi de Michel Pialle, époux de Karine Esquivillon, devant la cour d’assises de Vendée pour «meurtre par conjoint», et ce à la suite de la mort de la jeune femme en 2023, a-t-on appris auprès de la procureure de la République de La-Roche-sur-Yon.

«Je vous confirme que les magistrats instructeurs ont rendu une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises de Vendée du chef de meurtre par conjoint» dans cette affaire, a indiqué à CNEWS la procureure de La Roche-sur-Yon Sarah Huet, confirmant une information de Ouest-France.

Le 1er août dernier, le parquet avait requis un procès pour «meurtre» à l’encontre de Michel Pialle. Pour rappel, le corps de Karine Esquivillon avait été retrouvé dans un bois de Vendée, en 2023. Elle était portée disparue pendant deux mois. Le 16 juin 2023, le suspect, tireur sportif possédant plusieurs armes à feu, avait affirmé «avoir tué son épouse le 27 mars 2023 d’un coup de carabine 22 long rifle équipée d’un silencieux».

Sur le même sujet Affaire Leslie et Kevin : cinq personnes renvoyées devant la cour d’assises, dont trois pour «assassinats» Lire

Michel Pialle avait expliqué que le coup était «parti accidentellement» au moment où il prenait la carabine «en photo en vue de sa mise en vente sur Internet», avait rapporté la procureure de la République de l'époque, Emmanuelle Lepissier.

Ayant «pris peur», il était «allé déposer le corps de son épouse dans un terrain privé», un petit bois où il avait fini par mener les enquêteurs à la toute fin de sa garde à vue.

Dès la fin mars, Michel Pialle avait fait passer l'absence de son épouse, 54 ans et mère de cinq enfants, pour une disparition «volontaire», prévenant les gendarmes et lançant plusieurs appels sur les réseaux sociaux.

DisparitionJusticeMeurtreFaits divers

À suivre aussi

Affaire Maddie : le parquet allemand s'attend «à de nouvelles agressions sexuelles» avec la libération à venir du principal suspect
Jacques Charrier, ex-mari de Brigitte Bardot et père de son unique enfant, est mort à 88 ans
Le nombre des personnes disparues recensées dans le monde a bondi de 70% en cinq ans, alerte le CICR

Ailleurs sur le web

Dernières actualités