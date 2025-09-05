Affaire Karine Esquivillon : son mari Michel Pialle renvoyé devant la cour d’assises de Vendée

Le juge d’instruction, saisi dans le cadre de la disparition de Karine Esquivillon depuis le 27 mars 2023, a ordonné ce vendredi le renvoi de Michel Pialle, époux de la victime, devant la cour d’assises de Vendée pour «meurtre par conjoint».

Ce vendredi 5 septembre, le juge d’instruction a décidé du renvoi de Michel Pialle, époux de Karine Esquivillon, devant la cour d’assises de Vendée pour «meurtre par conjoint», et ce à la suite de la mort de la jeune femme en 2023, a-t-on appris auprès de la procureure de la République de La-Roche-sur-Yon.

«Je vous confirme que les magistrats instructeurs ont rendu une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises de Vendée du chef de meurtre par conjoint» dans cette affaire, a indiqué à CNEWS la procureure de La Roche-sur-Yon Sarah Huet, confirmant une information de Ouest-France.

Le 1er août dernier, le parquet avait requis un procès pour «meurtre» à l’encontre de Michel Pialle. Pour rappel, le corps de Karine Esquivillon avait été retrouvé dans un bois de Vendée, en 2023. Elle était portée disparue pendant deux mois. Le 16 juin 2023, le suspect, tireur sportif possédant plusieurs armes à feu, avait affirmé «avoir tué son épouse le 27 mars 2023 d’un coup de carabine 22 long rifle équipée d’un silencieux».

Michel Pialle avait expliqué que le coup était «parti accidentellement» au moment où il prenait la carabine «en photo en vue de sa mise en vente sur Internet», avait rapporté la procureure de la République de l'époque, Emmanuelle Lepissier.

Ayant «pris peur», il était «allé déposer le corps de son épouse dans un terrain privé», un petit bois où il avait fini par mener les enquêteurs à la toute fin de sa garde à vue.

Dès la fin mars, Michel Pialle avait fait passer l'absence de son épouse, 54 ans et mère de cinq enfants, pour une disparition «volontaire», prévenant les gendarmes et lançant plusieurs appels sur les réseaux sociaux.