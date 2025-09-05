«Amine Mojito» : l’influenceur jugé ce vendredi après s’être mis en scène en train de piquer des personnes à l’aide d’une seringue dans l'espace public

L’influenceur Illan M., connu sous le pseudonyme «Amine Mojito», doit comparaître ce vendredi 5 septembre devant le tribunal judiciaire de Paris. Il est jugé pour s’être mis en scène en train de piquer des personnes à l’aide d’une seringue dans l'espace public.

Une vidéo polémique. Ce vendredi 5 septembre, l’influenceur controversé Illan M., connu sous le pseudonyme «Amine Mojito», doit comparaître devant la 23-2e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre d’un renvoi de comparution immédiate.

Le jeune homme de 27 ans, suivi par plus de 130.000 personnes sur le réseau social Instagram et par plus de 10.000 abonnés sur X, est en effet accusé de «violences avec arme n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail».

Les faits reprochés à «Amine Mojito» remontent au 23 juin 2025. Ce jour-là, une vidéo, filmée quelques jours avant la fête de la musique, a été publiée sur les réseaux sociaux, montrant l’influenceur piquer des personnes à l’aide d’une seringue dans l’espace public.

Contacté par CNEWS en juin dernier, le parquet de Paris avait indiqué qu’Illan M. racontait «avoir réalisé cette vidéo de manière préventive, en tant qu’influenceur, pour alerter des risques de piqûres pendant la fête de la musique».

Trois jours après la diffusion de la vidéo, soit le 26 juin, «Amine Mojito» avait été interpellé. Aux enquêteurs, il avait expliqué qu’il s’agissait d’une «blague».

Un influenceur devenu célèbre en diffusant des vidéos humiliantes envers les femmes

D’après ses dires, il «avait laissé le capuchon sur les seringues, et prétendait ne pas connaître l’identité de la personne qui le filmait en commettant les faits», avait détaillé le parquet de Paris à CNEWS, précisant que «malgré les recherches, notamment de plaintes déposées auprès des services de police, aucune victime n’a pu être identifiée ni entendue».

«Amine Mojito» est devenu célèbre en diffusant ses vidéos humiliantes envers les femmes sur Snapchat et Periscope. Dans celles-ci, on les retrouvait souvent, surnommées les «keh à Mojito» (p*te en arabe), à quatre pattes. L’influenceur les fouettait et aspergeait de liquide, comme l’expliquent nos confrères du Parisien.

Condamné notamment pour discrimination et violence envers les femmes, «Amine Mojito» est revenu sur les réseaux sociaux en novembre 2024 après huit ans d’absence. Un retour mouvementé marqué par des vidéos choc, dans lesquelles il jetait des caddies sur des passants ou encore en aspergeant des inconnus d’eau de toilette.