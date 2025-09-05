Il emmène sa voiture au contrôle technique, se fait voler son véhicule et reçoit 9 PV après 15 jours

Un homme de 48 ans suspecté d’avoir dérobé en janvier dernier une Nissan, déposée par son propriétaire à un garage de Toulouse pour y réaliser un contrôle technique, a avoué le vol ce mercredi. Avant ce dénouement, le propriétaire du véhicule volé a pourtant vécu de longs mois de calvaire avec des PV à répétition.

Un simple contrôle technique qui se conclue en affaire rocambolesque. Le 16 janvier dernier, un automobiliste de 55 ans a déposé son véhicule, une Nissan Juke, dans un centre Norauto de Toulouse (Haute-Garonne) pour y réaliser son contrôle technique.

Une fois la voiture déposée, un autre homme se présentant comme le propriétaire de la Nissan s’est présenté à l’accueil de ce centre en prétextant avoir oublié sa carte bancaire restée dans la voiture, selon La Dépêche du Midi. L’agent du centre automobile a remis à tort les clés à cette personne, qui s’est enfui avant de disparaître plusieurs mois dans la nature.

Face à cette situation, le véritable propriétaire de ce Nissan Juke a décidé de porter plainte, avant de recevoir neuf procès-verbaux pour excès de vitesse en 15 jours. Ce dernier a dû contester la totalité de ces PV auprès des autorités compétentes et prouver qu’il n’était pas au volant de ce véhicule lors des faits.

Le véhicule réapparait en juillet dans un cambriolage

En juillet dernier, après de longs mois de recherches infructueuses, le véhicule a réapparu lors d’un cambriolage. Les malfrats à l’origine de ce casse ont été interpellés sur place puis ont désigné un autre homme, incarcéré depuis mars à la prison de Seysses, comme commanditaire du vol.

Le détenu en question, extrait de sa cellule ce mercredi, a reconnu son rôle dans les faits commis en janvier dernier. Il a assuré qu’il avait conduit le véhicule volé pendant un temps avant d’être emprisonné. Il aurait ensuite par la suite confié la voiture à des «amis» qui auraient utilisé le Nissan pour faire du repérage pour des vols.

Dans ce dossier, le suspect comparaitra prochainement devant le tribunal correctionnel de Toulouse, avec l’appui du centre Norauto concerné en partie civile. La victime a pu récupérer son véhicule et le mise en cause à regagner sa cellule en attente du jugement à venir.