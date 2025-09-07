Dijon : un jeune abattu au volant de son buggy en plein centre-ville

Dans la nuit de samedi à dimanche, un jeune homme au volant de son buggy a été abattu et son passager a été blessé par balles en plein centre-ville de Dijon, selon les informations communiquées par le parquet.

Un lien avec le trafic de stupéfiants ? Un jeune homme a été tué par balles, et un autre blessé, dans la nuit de samedi à dimanche dans le centre-ville de Dijon (Côte-d'Or), a-t-on appris auprès du parquet.

Peu après minuit, sur une place très fréquentée du centre de Dijon, en particulier les nuits de week-end, deux personnes circulant en buggy (un véhicule léger tout terrain le plus souvent à deux places, NDLR) ont été ciblées par des tirs venus d'un scooter qui s'est approché à leur hauteur, a indiqué le parquet à l'AFP.

Les suspects toujours en fuite

Le conducteur du buggy, 23 ans, est décédé, tandis que le passager, 26 ans, est blessé.

Les auteurs des tirs sont toujours en fuite, a précisé le procureur de la République Olivier Caracotch. Le passager du buggy est connu de la justice, a-t-il ajouté.

Selon une source proche du dossier, le buggy pris pour cible avait déjà été repéré par la police.

Le parquet n'a pas infirmé ni confirmé les liens éventuels avec le trafic de stupéfiants, renvoyant à une conférence de presse qui devait être tenue en fin de matinée avec le préfet et la maire socialiste de Dijon, Nathalie Koenders.