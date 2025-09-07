Espagne : un car se renverse près de Barcelone, dix personnes blessées

Un car qui assurait une correspondance entre Lloret de Mar et l'aéroport de Barcelone, en Espagne, s'est renversé ce dimanche en sortant de l'autoroute. Au total, dix personnes ont été blessées, dont deux gravement, selon les services d'urgence de la région.

Drame au large de l'Espagne. Ce dimanche, un bus qui effectuait la liaison entre la ville côtière de Lloret de Mar et l'aéroport de Barcelone, la deuxième ville du pays, s'est renversé à la sortie de l'autoroute. Ce dernier, qui effectuait pourtant un trajet routinier, transportait des passagers espagnols ainsi que des touristes.

L'accident s'est produit peu après midi, lorsque le véhicule a quitté l'autoroute C-32, aux alentours de la commune de Santa Susanna, a indiqué le Service catalan de la circulation dans un communiqué. Le car aurait manqué un virage et dévié de la route avant de tomber dans un talus, a expliqué à la presse Pep Colàs, le sous-inspecteur des pompiers, affirmant que la présence de végétation avait permis d'amortir la chute du bus.

Une dizaine de blessés

Dix personnes ont été hospitalisées, dont deux dans un état grave, a affirmé le Service d'urgence médicale (SEM) catalan. Sept autres passagers ont été légèrement blessés et un, seulement, est actuellement dans un état modéré. Les 53 autres personnes à bord, également prises en charge par le SEM, n'ont, pour leur part, pas nécessité de transfert ni de soins médicaux.

Les causes de l'accident sont pour le moment méconnues, et lorsque les secours sont arrivés, les occupants avaient déjà réussi à s'extraire du véhicule a affirmé Pep Colàs. «Cet accident aurait pu avoir des conséquences très graves, mais cela n'a pas été le cas», a-t-il ajouté.