Bayonne : en voulant prendre un selfie, un homme passe à travers le toit d’une église et meurt

Un homme de 29 ans est décédé ce dimanche 7 septembre 2025, après être tombé de 15 mètres à l’intérieur de l’église Sainte-Croix à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques). La verrière de l’édifice a cédé sous le poids de deux hommes.

Ce qui aurait dû rester une photo souvenir s’est transformé en drame. Ce dimanche, vers 6h, deux hommes qui rentraient de soirée ont décidé de monter sur le toit de l’église Sainte-Croix. Une fois arrivés en haut de l’édifice, pour prendre une photo, l’un des deux hommes, âgé de 29 ans et originaire du quartier Sainte-Croix, est tombé dans la nef de l'église. Il n’a pas survécu.

La verrière en plexiglass qui fait office de puits de lumière où se trouvaient les deux hommes n’a pas supporté le poids et s’est effondrée. Le deuxième grimpeur a, quant à lui, échappé à la chute en s’accrochant au toit. Blessé aux mains et aux poignets, ce dernier a prévenu les secours et a été transporté au centre hospitalier de la Côte basque.

Une église en deuil

Face à cet accident tragique, un mot a été déposé sur la porte de l’édifice : «Église Sainte-Croix indisponible, pour drame à l’intérieur». La messe a été dplacée dans l’église Saint-Étienne.

Attristé, le père Garat de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul de Bayonne, basé à Sainte-Croix, s’est confié : «Je pense beaucoup à sa famille, à lui et je pense aussi à notre communauté chrétienne. Parce qu’il faut quand même continuer à vivre et on verra de quelle manière, mais dans une église, ce n’est quand même pas banal.».