Des têtes de cochons découvertes devant l'entrée de plusieurs mosquées, une enquête ouverte

Dans une publication sur le réseau social X, le préfet de Police de Paris Laurent Nunez a indiqué que des têtes de cochons ont été découvertes sur la voie publique devant l'entrée de plusieurs mosquées de l'agglomération parisienne. Une enquête a été ouverte.

