Des têtes de cochons découvertes devant l'entrée de plusieurs mosquées, une enquête ouverte

Plusieurs mosquées ont été visées par cet acte. [ Ludovic MARIN / POOL / AFP]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le

Dans une publication sur le réseau social X, le préfet de Police de Paris Laurent Nunez a indiqué que des têtes de cochons ont été découvertes sur la voie publique devant l'entrée de plusieurs mosquées de l'agglomération parisienne. Une enquête a été ouverte. 

Plus d'informations à venir...

