Rançongiciel «Pylocky» : le hacker Hamza Bendelladj jugé en appel ce mardi

A compter de ce mardi 9 septembre et pour une durée de deux jours, le hacker algérien Hamza Bendelladj doit être jugé en appel devant la cour d’appel de Paris. Il est soupçonné d'avoir fomenté une série d'attaques du rançongiciel «PyLocky» depuis sa prison américaine.

La juridiction de seconde instance va-t-elle suivre la décision prononcée en première instance ? Après deux renvois du dossier, la cour d’appel de Paris doit se pencher dès ce mardi 9 septembre, et jusqu’au lendemain, sur l’affaire Hamza Bendelladj. Cet Algérien de 35 ans est en effet soupçonné d’avoir fomenté une série d’attaques au rançongiciel «PyLocky» depuis sa prison de Safford, en Arizona, dans le sud-ouest des Etats-Unis.

En janvier 2024, l’homme avait été relaxé par le tribunal de Paris dans le cadre de cette même affaire et ce pour un motif de procédure, et après sept longues heures d’une audience tumultueuse.

A l’époque, c’est à partir de cette prison américaine que Hamza Bendelladj avait comparu en visionconférence, après sa condamnation en 2013 à quinze ans de prison dans l’affaire du virus informatique «SpyEye». Au cours de cette audience, en date du jeudi 18 janvier 2024, le tribunal avait à peine abordé le fond du dossier.

Les faits reprochés à Hamza Bendelladj remontent à l’été 2018 et ont ciblé le tribunal judiciaire de Lyon ainsi que trois autres centres pénitentiaires, à savoir Bourg-en-Bresse, Varennes-le-Grand (Saône-et-Loire) et Saran, dans le Loiret. Une association, deux études notariales et celle d’un huissier, la Banque populaire et l’entreprise Derichebourg environnement ont également été visées par le hacker, selon l’AFP.

Deux renvois avant la tenue du procès en appel ce mardi

En effet, toutes ces institutions et entreprises ont été impactées par les envois massifs de mails contenant un lien qui, activé, entraînait le téléchargement du logiciel malveillant «PyLocky». Ce dernier cryptait alors des fichiers présents sur l'ordinateur ou le serveur, en affichant une notice réclamant une rançon en cryptoactifs.

Aucune des victimes n'avait payé la rançon, mais des plaintes avaient été déposées et, via des investigations techniques, l'enquête était remontée jusqu'à Hamza Bendelladj, qui se défend de toute participation aux faits.

Reste qu'Hamza Bendelladj était jugé en janvier 2024 pour «tentative d'extorsion, accès et maintien dans des systèmes de traitement automatisé de données, entrave à leur fonctionnement», ainsi que pour «introduction et suppression frauduleuse de données». Ces infractions font encourir sept ans de prison et 100.000 euros d’amende.

Hamza Bendelladj, qui devait être libéré en juillet 2024, devrait être jugé en appel en mai 2024. Cependant, le dossier avait été renvoyé au 21 et 22 janvier 2025. A l’issue de deux heures laborieuses d’audience devant la cour d’appel de Paris, l’affaire a été de nouveau renvoyée à ces 9 et 10 septembre 2025.