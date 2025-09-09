Un Bordelais mis en examen pour avoir commandité des viols d'enfants à Madagascar et en Colombie

Soupçonné d’avoir commandité des viols d’enfants à Madagascar et en Colombie, un Bordelais, né en 1994, a été mis en examen et placé en détention provisoire, a appris CNEWS auprès du parquet de Paris ce mardi 9 septembre.

Des faits d'une extrême gravité. Ce mardi 9 septembre, le parquet de Paris a confirmé à CNEWS qu’un homme, né en 1994 et originaire de Bordeaux, a été «mis en examen pour complicité de traite des êtres humains envers des mineurs de 15 ans victimes de viol, complicité de viols et d’agressions sexuelles sur mineurs, instigation à commettre des viols et agressions sexuelles non suivis d’effets, détention acquisition et consultation habituelle d’images pédopornographiques, entre janvier 2022 et 2025, à Bordeaux, Madagascar et en Colombie».

D’après le parquet de la capitale, l’homme avait commandité «des actes sexuels commis sur des enfants notamment à Madagascar en Colombie pour y assister en direct en vidéo, en échange de contreparties financières évaluées à plus de 10.000 euros», confirmant une information de Franceinfo.

Comme le note le ministère public, l’enquête a débuté à la suite d’un renseignement exploité par la brigade de la Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) de la Gironde. Reconnu pour sa compétence nationale sur le live streaming, le parquet de Paris a co-saisi l’office mineurs (OFMIN) à cette enquête.

Identifié, le suspect, qui «était employé par la ville de Bordeaux, sans que sa profession ne le mette en lien avec des mineurs», a fait l’objet d’une perquisition à son domicile et son matériel informatique a également été exploité. Après sa mise en examen, le suspect a été placé en détention provisoire.