«Arracheur 2 Kippa» : le suspect s’est rendu à la police et a été placé en garde à vue

L’homme, ayant été filmé dans un café du centre-ville de Toulouse arborant un maillot «Arracheur 2 Kippa», s’est rendu à la police et a été placé en garde à vue lundi 8 septembre.

Il est passé rapidement aux aveux. Recherché depuis quelques jours, l’homme ayant été filmé en arborant un maillot de l’Allemagne floqué «Arracheur 2 Kippa» s’est rendu à la police et a été placé en garde à vue ce lundi 8 septembre, a appris l'AFP ce mardi 9 septembre.

Selon la Dépêche du Midi, l'homme a «reconnu les faits (...) sans difficulté» mais «conteste le caractère antisémite» de ses actes, estimant qu'il s'agit d'«humour», a déclaré le vice-procureur de Toulouse Frédéric Cousin à nos confrères.

Il sera jugé le 22 octobre prochain pour deux infractions : le port le 2 septembre à une terrasse de café d'un maillot de l'équipe d'Allemagne de football, barré de la mention «arracheur 2 kippa», ainsi qu'un salut nazi sur TikTok, affublé du même maillot.

«Arracher une kippa, c'est un acte de violence. (...) Et le salut nazi, combiné au fait de porter ce t-shirt, c'est une provocation à la haine ou à la violence à l'égard des personnes de confession juive», a estimé le magistrat à l'AFP.

Un individu connu de la justice

D'après l'AFP, l'individu, «déjà condamné à nombreuses reprises pour des faits de violence par conjoint, de menaces de crime à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique», sera jugé par le tribunal correctionnel de Toulouse. Il devra, au titre de son contrôle judiciaire, se présenter toutes les deux semaines au commissariat et être suivi par une association.

Les faits qui lui sont reprochés sont survenus mardi 2 septembre, dans un café du centre-ville de Toulouse, en Haute-Garonne. Le Crif local avait alors déposé plainte et la police avait lancé un avis de recherche afin de retrouver le suspect. Une enquête avait également été ouverte par le parquet de Toulouse pour «provocation à la haine et provocation à commettre des violences en raison de la religion».

Ce geste humiliant envers la communauté juive est survenu alors même que les actes antisémites se sont multipliés dans la ville rose ces derniers mois.

«Cela est devenu banal»

Le 29 juillet 2025, un tag, inscrit sur une porte de la rue Courte dans le quartier Saint-Cyprien, avait été découvert incitant à «tuer tous les juifs».

«Cela est devenu banal. Cela est porté par des nouvelles générations qui peuvent laisser libre cours à l’antisémitisme et à leur haine du juif sur Internet. Concernant ce maillot de foot, on trouve cela sur les jeux vidéo et sur les réseaux sociaux», avait réagi Franck Touboul, président du Crif Midi-Pyrénées, au micro de CNEWS.

«Il faut que les pouvoirs publics ne se concentrent pas seulement que la voie publique, mais également sur la Toile», avait-il ajouté.