Loiret : deux policiers municipaux et une fillette de 2 ans grièvement blessés dans un incendie

Deux policiers municipaux et une fillette de 2 ans ont été grièvement blessés lors d’un incendie s’étant déclaré à Châlette-sur-Loing, dans le Loiret. Six autres victimes ont été hospitalisées en urgence relative.

Ce mardi 9 septembre au soir, un incendie s’est déclaré dans une cave d’immeuble à Châlette-sur-Loing, dans le Loiret, a appris l’AFP auprès des pompiers du département. Le feu a fait au total neuf victimes, toutes ont été transportées à l’hôpital.

Trois d’entre elles ont été grièvement blessées lors de cet incendie. Il s’agit de deux policiers municipaux «qui ont réalisé des sauvetages» ainsi qu’une enfant de 2 ans. Ils ont été, tous les trois, hospitalisés en urgence absolue, selon un bilan des pompiers communiqué mardi soir avant minuit.

Les six autres victimes ont, elles, été hospitalisées en urgence relative et dirigées vers le centre hospitalier de l’agglomération montargoise (CHAM) à environ 5 km des lieux du sinistre, a précisé le Service départemental de l’incendie et de secours (SDIS) du Loiret à l’AFP.

Au total, une cinquantaine de pompiers ont été mobilisés lors de cette intervention.