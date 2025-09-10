Lyon : un homme dans un état critique après avoir été blessé par balle

Un jeune homme a été grièvement blessé à la suite de tirs d'armes à feu sur la voie publique ce mercredi, dans le 3ème arrondissement de Lyon. La victime a été transférée à l'hôpital dans un état critique.

A Lyon, la tension redescend difficilement. Après une journée marquée par la mobilisation du 10 septembre, un homme âgé de 22 ans a été victime, ce mercredi soir, de tirs d'armes à feu dans le 3ème arrondissement de la ville, a indiqué une source policière à la rédaction de CNEWS.

Vers 18h, la place Guichard a été témoin de cette scène d'une violence inouïe, où le jeune homme a été touché par balle après quatre coups de feu. En arrêt cardio-respiratoire, la victime a été immédiatement transportée à l'hôpital en urgence absolue, son pronostic vital étant engagé lors du transfert vers l'établissement de soins.

Aucun lien d'établi avec la mobilisation du 10 septembre

Si le mouvement du 10 septembre dans le chef-lieu de la région Auvergne Rhône-Alpes a rassemblé plus de 8.000 personnes et a été émaillé de violences, dont des affrontements avec des forces de l'ordre, la préfecture a indiqué qu'aucun lien n'est établi à ce stade avec la mobilisation.

Alors qu'une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte à la suite des faits, les premiers éléments recueillis laissent à penser que les tirs «seraient survenus à la suite d'une rixe», a précisé le parquet dans un communiqué.

Si les investigations se poursuivent pour faire toute la lumière sur les circonstances du drame et le mobile des faits, le ou les auteurs des tirs demeurent toujours non-identifiés et en fuite, a t-il ajouté.

Un mois de septembre particulièrement mouvementé à Lyon, puisqu'il y a quelques jours, un adolescent de 16 ans avait été mortellement blessé dans la banlieue lyonnaise après avoir reçu un coup de couteau. Son agresseur présumé, un jeune de 13 ans, avait par la suite été interpellé.