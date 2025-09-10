Rhône : l'homme grièvement blessé par balles à Lyon est mort, le ou les auteurs recherchés

Un jeune homme de 22 ans est décédé des suites de ses blessures après avoir été visé par des tirs d'armes à feu sur la voie publique ce mercredi, dans le 3e arrondissement de Lyon.

A Lyon, la tension redescend difficilement. Après une journée marquée par la mobilisation du 10 septembre, un homme âgé de 22 ans a été victime, ce mercredi soir, de tirs d'armes à feu dans le 3e arrondissement de la ville, a indiqué une source policière à CNEWS. Hospitalisé dans un état critique, l'homme est finalement décédé des suites de ses blessures, a-t-on appris ce jeudi.

Les faits se sont déroulés vers 18h, rue Duguesclin. La victime a été touchée par balle après quatre coups de feu. En arrêt cardio-respiratoire, elle a été immédiatement transportée à l'hôpital en urgence absolue, son pronostic vital ayant été engagé, avant de décéder.

Aucun lien d'établi avec la mobilisation du 10 septembre

Si le mouvement du 10 septembre dans le chef-lieu de la région Auvergne-Rhône-Alpes a rassemblé plus de 8.000 personnes et a été émaillé de violences, dont des affrontements avec des forces de l'ordre, la préfecture a indiqué qu'aucun lien n'est établi à ce stade avec la mobilisation.

Alors qu'une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte à la suite des faits, les premiers éléments recueillis laissent à penser que les tirs «seraient survenus à la suite d'une rixe», a précisé le parquet dans un communiqué.

A la suite du décès de jeune homme, l'enquête a été requalifiée en «homicide volontaire». «Les investigations, confiées à la DCOS (Division de la criminalité organisée et spécialisée), visent à déterminer les circonstances et mobiles de ces faits et en identifier le ou les auteurs», a détaillé le parquet de Lyon à CNEWS ce jeudi.

Un mois de septembre particulièrement noir à Lyon, puisqu'il y a quelques jours, un adolescent de 16 ans avait été mortellement blessé dans la banlieue lyonnaise après avoir reçu un coup de couteau. Son agresseur présumé, un jeune de 13 ans, avait par la suite été interpellé.