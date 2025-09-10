Mouvement du 10 septembre : heure par heure, voici tous les blocages prévus ce mercredi à Paris et en Île-de-France

Ce mercredi 10 septembre, un mouvement baptisé «Bloquons tout» est organisé dans tout l’Hexagone. A Paris, des points de blocages sont prévus et ce depuis 6h du matin. Des manifestations et rassemblements sont également attendus dans plusieurs départements franciliens.

Une journée sous haute tension. Un mouvement baptisé «Bloquons tout» est organisé à travers toute la France ce mercredi 10 septembre, deux jours après la chute du gouvernement de François Bayrou.

Il a lieu sur fond de rejet des classes dirigeantes attisé par les annonces budgétaires estivales de François Bayrou. Mais comme l'avait annoncé le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, ce «mouvement n’a plus rien de citoyen».

Au total, 80.000 policiers et gendarmes vont être mobilisés ce mercredi à travers tout le pays. «On sait que ces groupuscules sont déterminés et organisés. L’ultra-gauche est ultra violente. (...) Nous serons là. Nous n’avons pas peur. Nous protégerons le droit, la loi, les Françaises et les Français et la République», a indiqué lundi 8 septembre le ministre de l'Intérieur.

Des axes routiers concernés par les blocages

Plusieurs points de blocages sont annoncés, et ce depuis 6h du matin, notamment sur le périphérique parisien. Cela inclut l’axe entre l’A3 et A86 à hauteur de la Porte de Bagnolet, l’accès A1 en direction de Roissy et de Lille au niveau de la Porte de la Chapelle, et l’accès à A6 en direction de Lyon au niveau de la Porte d’Orléans.

A 7h du matin, c’est la connexion reliant l’A6 et le sud francilien, à hauteur de la Porte d’Italie, qui sera concernée par le blocage. De ce fait, il existe un risque élevé de bouchons massifs sur le périphérique parisien ainsi que les axes rapides.

Il faut également rappeler que les axes autoroutiers sont généralement «prises pour cible» lors des blocages. Ainsi, ce mercredi, plusieurs opérations sont attendues. L’axe autoroutier A1 pourrait être concerné par des blocages liés aux transporteurs et dépôts pétroliers, impactant la circulation en direction et en provenance de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle.

Les perturbations pourraient aussi avoir lieu sur l’A3 à Bagnolet et des coupures seraient possibles sur l’A6, en Essonne. L’A86 présente également une cible fréquent lors de chaque mobilisation. Ainsi, Créteil, Saint-Denis et Aubervilliers seraient concernés par des perturbations.

Enfin, il existe un risque de blocages partiels sur l’A4, notamment en Seine-et-Marne et plus précisément à hauteur de Meaux, Coulommiers et Melun.

Côté transport aérien, la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) prévoit perturbations et retards «sur l'ensemble des aéroports français». En ce qui concerne les aéroports parisiens, à savoir Orly et Roissy, une centaine de vols pourraient être annulés, soit jusqu’à 25%.

Des annulations sont possibles le jour même, donc ce mercredi. Étant donné que les contrôleurs aériens, le personnel au sol, les compagnies aériennes ou encore les équipages navigants pourraient participer à cette mobilisation, des retards restent probables en raison du manque d’effectifs.

Des rassemblements dans tous les départements

Outre les points de blocages, plusieurs manifestations et rassemblements sont attendus, et ce depuis 4h30 du matin à Malakoff, aux dépôts de la RATP. D’autres opérations étaient prévues à 6h à Bagnolet, à la Chapelle ou encore à Orléans et à 7h à la Place d’Italie.

En Seine-Saint-Denis, les rassemblements étaient attendus depuis 6h à Aubervilliers, à partir de 7h à Montreuil et à partir de 10h à Saint-Denis. En Seine-et-Marne, la mobilisation est organisée à Meaux à 10h30, à Melun à 12h et à Coulommiers à 10h. Dans les Yvelines, un rassemblement est prévu à Mantes-la-Jolie à partir de 8h. Puis, en Essonne, les cortèges sont attendus à partir de 10h à Etampes, à partir de 13h30 à Evry et entre 12h et 14h à Brétigny.

Dans les Hauts-de-Seine, les Hôpitaux Beaujon et Louis Mourier sont concernés par les rassemblements à compter de 10h. À Montrouge, la mobilisation devrait débuter à 17h30. Enfin, dans le Val-d’Oise, les rassemblements devraient avoir lieu à 9h30 à Cergy et à Bezons.