Lyon : un homme en fauteuil roulant tué à l'arme blanche

Un homme en fauteuil roulant a été frappé au cou avec une arme blanche ce mercredi 10 septembre au soir, dans le 9e arrondissement de Lyon, dans le Rhône, a appris CNEWS du parquet. La victime est décédée des suites de ses blessures.

Ce mercredi 10 septembre au soir, un homme en fauteuil roulant, de nationalité irakienne et âgé de 45 ans, a été frappé au cou avec une arme blanche dans le 9e arrondissement de Lyon (Rhône), a appris CNEWS du parquet.

Selon l'AFP, citant une source proche de l'enquête, c’est un passant qui a donné l’alerte peu avant 22h30. Lors de leur intervention, les secours ont retrouvé la victime en arrêt cardio-respiratoire. Malheureusement, celle-ci n’a pas pu être réanimée. D’après un témoin, cité par l’AFP, un homme attendait la victime, qui habitait dans la rue où les faits se sont déroulés, avant de la frapper au cou. L’agresseur a ensuite pris la fuite.

Le parquet de Lyon a précisé à CNEWS avoir ouvert une enquête du chef d'«homicide volontaire». «Les investigations confiées à la DCOS (Division de la criminalité organisée et spécialisée) visent à identifier le ou les auteurs de ces faits et à déterminer les circonstances et mobiles de ce passage à l’acte», a ajouté le ministère public.

Comme l’indique l’AFP, des traces de sang restaient toujours visibles, ce jeudi matin, sur les lieux du drame et le gardien de l’immeuble tentait de les nettoyer. Celui-ci a d’ailleurs expliqué à l’agence de presse française qu’«il y avait du sang à l’intérieur de l’immeuble», sur «les vitres, la porte et toute l’entrée», a-t-il dit précisant que l’homme tué était «quelqu’un de très discret, correct».

«C'était une personne vulnérable, en fauteuil roulant, qui ne marche pas» et «un voisin sans problème (...) qui ne parlait à personne», a ajouté une habitante de l'immeuble à l’AFP.

Après avoir entendu «comme une altercation», son mari est descendu et a porté secours à la victime, a-t-elle ajouté. «Il s'est pris un coup de machette au niveau de la carotide», a-t-elle assuré.