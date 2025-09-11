Mort d’Agathe Hilairet : trois personnes interpellées dans la Vienne

Trois personnes ont été interpellées, ce jeudi 11 septembre, dans le cadre de l’enquête ouverte après la mort de la joggeuse Agathe Hilairet en mai 2025 dans la Vienne, a-t-on appris de source proche du dossier.

Un rebondissement dans cette affaire. Quatre mois après la découverte du corps sans vie d’Agathe Hilairet, joggeuse de 28 ans, au sud de la commune de Vivonne, dans la Vienne, trois personnes ont été interpellées ce jeudi 11 septembre dans ce même département, a appris l’AFP de source proche du dossier confirmant une information du Courrier de l’Ouest.

D’après nos confrères, le parquet de Poitiers devrait adresser aux médias un communiqué dans la journée, apportant davantage d’éléments sur le dossier.

Le corps sans vie de la joggeuse de 28 ans a été retrouvé «dans un sous-bois en périphérie des zones de recherches», selon le communiqué de Cyril Lacombe, procureur de la République de Poitiers, en date du lundi 5 mai.

Une information judiciaire ouverte contre X

Agathe Hilairet était portée disparue depuis le 10 avril 2025. Dans ce dossier, la phase opérationnelle s’est achevée le 17 avril. Au cours de celle-ci, un périmètre de 100 km2 avait été fouillé et des moyens conséquents de recherches avaient été déployés, dont une centaine de gendarmes, un hélicoptère équipé d’une caméra thermique, des plongeurs et des drones.

Cependant, depuis le 30 avril, les battues citoyennes ont été interdites, tout comme les activités sportives et les chasses dans le bois de la Brie. Les automobilistes circulant dans le secteur avaient été soumis à de nombreux contrôles de la part de la gendarmerie dans le cadre de la disparition de la jeune femme. Un questionnaire leur avait été imposé, dans le but de savoir s'il s'agissait pour eux d'un trajet habituel ou pas.

De son côté, quatre jours après la disparition d’Agathe Hilairet, le parquet avait ouvert le 14 avril une information judiciaire contre X pour «enlèvement et séquestration».