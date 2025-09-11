Paris : une attaque à l’arme blanche fait un blessé dans le 7e arrondissement, le suspect activement recherché

Un homme d'une cinquantaine d'années a été blessé ce jeudi après avoir été attaqué à l’arme blanche dans le 7e arrondissement de Paris. Selon la préfecture de police, le pronostic vital de la victime n'est pas engagé tandis que l'auteur des faits est toujours en fuite.

🔴 Intervention en cours place de Breteuil à #Paris7, pour une agression à l’arme blanche d’une personne prise en charge par les secours sans pronostic vital engagé. Tout est mis en œuvre pour retrouver l’auteur le plus rapidement possible. pic.twitter.com/2VubsMXPKm — Préfecture de Police (@prefpolice) September 11, 2025

Dans l'arrondissement du Palais-Bourbon, rue Eblé, en fin de journée, un homme d'une cinquantaine d'années a été pris pour cible par un individu muni d'une arme blanche. A la suite de cette aggression, la victime a été transportée à l'hôpital Georges Pompidou, sans que son pronostic vital ne soit engagé. Il est en urgence relative.

L'assaillant est quant à lui en fuite et est activement recherché par les forces de l'ordre. A ce stade, le mobile de l'aggression n'est pas connu et il ne s'agirait pas d'un vol. A la suite de l'incident, un périmètre de sécurité a été mis en place et une école primaire a été évacuée, CNEWS apprend de la part de la Prefecture de Police de Paris. La prospection des autorités sur place est quasiment terminée.

L'auteur de cette aggression serait un homme d'environ 1m60, qui a couru en direction d'Invalides à l'issue de son attaque. L'arme blanche utilisée par l'assaillant serait un hachoir.

La ministre de la Culture, Rachida Dati, s'est rapidement rendue sur place et a publié un message sur X : «Soutien à la victime dont le pronostic n’est pas engagé et aux forces de l’ordre mobilisées».

Sur place après l’attaque à la machette dans le 7e. Soutien à la victime dont le pronostic n’est pas engagé et aux forces de l’ordre mobilisées. Assez de l’insécurité et de la violence quotidienne : nous devons rétablir l’autorité partout à Paris et nous en donner les moyens. — Rachida Dati ن (@datirachida) September 11, 2025

Dans un second temps, elle déplore le climat d'insécurité qui plane notamment sur la capitale : «Assez de l’insécurité et de la violence quotidienne : nous devons rétablir l’autorité partout à Paris et nous en donner les moyens».