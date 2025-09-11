Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Paris : une attaque à l’arme blanche fait un blessé dans le 7e arrondissement, le suspect activement recherché

Selon la préfecture de police, «tout est mis en œuvre pour retrouver l’auteur le plus rapidement possible». [AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Un homme d'une cinquantaine d'années a été blessé ce jeudi après avoir été attaqué à l’arme blanche dans le 7e arrondissement de Paris. Selon la préfecture de police, le pronostic vital de la victime n'est pas engagé tandis que l'auteur des faits est toujours en fuite.

Une attaque terrifiante. A Paris, dans le 7e arrondissement, un cinquantenaire a subi une aggression au couteau, ce jeudi 11 septembre. Selon les dernières informations de la préfecture de police, son pronostic vital n'est pas engagé.

Dans l'arrondissement du Palais-Bourbon, rue Eblé, en fin de journée, un homme d'une cinquantaine d'années a été pris pour cible par un individu muni d'une arme blanche. A la suite de cette aggression, la victime a été transportée à l'hôpital Georges Pompidou, sans que son pronostic vital ne soit engagé. Il est en urgence relative.

L'assaillant est quant à lui en fuite et est activement recherché par les forces de l'ordre. A ce stade, le mobile de l'aggression n'est pas connu et il ne s'agirait pas d'un vol. A la suite de l'incident, un périmètre de sécurité a été mis en place et une école primaire a été évacuée, CNEWS apprend de la part de la Prefecture de Police de Paris. La prospection des autorités sur place est quasiment terminée.

Sur le même sujet Enseignante blessée dans une attaque au couteau en Allemagne : la police suspecte un motif «religieux» Lire

L'auteur de cette aggression serait un homme d'environ 1m60, qui a couru en direction d'Invalides à l'issue de son attaque. L'arme blanche utilisée par l'assaillant serait un hachoir.

«Assez de l’insécurité et de la violence quotidienne : nous devons rétablir l’autorité partout à Paris»

La ministre de la Culture, Rachida Dati, s'est rapidement rendue sur place et a publié un message sur X : «Soutien à la victime dont le pronostic n’est pas engagé et aux forces de l’ordre mobilisées».

Dans un second temps, elle déplore le climat d'insécurité qui plane notamment sur la capitale : «Assez de l’insécurité et de la violence quotidienne : nous devons rétablir l’autorité partout à Paris et nous en donner les moyens».

attaque au couteauParisFrance

À suivre aussi

Antibes : ce que l'on sait de l'attaque au couteau dans un lycée horticole ayant fait au moins deux blessés
Une attaque «horrible» : un gang masqué tue deux jeunes garçons à coups de machette en Australie
«Le peuple corse doit être en mesure de nommer le mal», réclame Jean-Christophe Angelini, maire de Porto-Vecchio

Ailleurs sur le web

Dernières actualités