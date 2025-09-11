Yvelines : une ancienne candidate aux législatives de 2022 portée disparue, un avis de recherche lancé par la police

Aysé Aslan, une ancienne candidate aux législatives de 2022 dans la 3e circonscription des Yvelines, est portée disparue depuis le 20 août 2025 à Versailles. Un avis de recherche a été lancé par la police afin de retrouver la femme de 40 ans.

Les policiers sont mobilisés pour la retrouver. La police nationale des Yvelines a lancé, vendredi 5 septembre dernier, un avis de recherche afin de retrouver la trace d’Aysé Aslan, une jeune femme de 40 ans portée disparue depuis le 20 août 2025 à Versailles, dans le même département.

#DisparitionInquiétante |🔁 Merci de vos RT afin d'aider les enquêteurs de la #police des Yvelines à retrouver Aysé. pic.twitter.com/pj77oqGwJZ — Police Nationale 78 (@PoliceNat78) September 5, 2025

D’après l’avis de recherche, Aysé Aslan est de corpulence «mince», de type «caucasien» et a les yeux «marron». La quadragénaire mesure 1m60 et a les cheveux «noirs lisses et longs». Pour l’heure, on ignore la tenue vestimentaire qu’elle portait au moment de sa disparition. En revanche, la police précise qu’Aysé Aslan «porte souvent une veste en cuir».

Cette femme disparue avait été candidate aux législatives de 2022. Elle s’était présentée, sous l’étiquette de la Droite souverainiste et du mouvement «Debout la France» de Nicolas Dupont-Aignan, dans la 3e circonscription des Yvelines, regroupant les cantons de La Celle-Saint-Cloud, Le Chesnay, Saint-Nom-la-Bretèche et une fraction du canton de Plaisir.

A l’époque, elle avait obtenu 1,48% des voix au premier tour, contre 39,73% pour la candidate d’Ensemble Béatrice Piron et 17,71% pour la seconde finaliste Louise Brody (Nupes). La circonscription a été, finalement, remportée par la candidate macroniste.

Dans son avis de recherche, la police appelle toute personne ayant des informations à contacter le commissariat de Versailles au 01.39.24.70.80.