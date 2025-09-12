Adolescent de 17 ans agressé au couteau devant un lycée d’Echirolles : trois frères jugés ce vendredi

Le tribunal correction de Grenoble doit rendre son délibéré ce vendredi 12 septembre à l’encontre des trois frères, accusés d’avoir organisé un guet-apens devant le lycée Marie-Curie à Échirolles (Isère), où un élève de 17 ans avait été poignardé en avril dernier.

L’heure est au jugement. Dix jours après la tenue du procès des trois frères, âgés de 25, 28 et 31 ans et accusés d’avoir organisé un guet-apens devant le lycée Marie-Curie, à Échirolles (Isère) il y a quelques mois, le tribunal correctionnel de Grenoble doit désormais rendre son verdict ce vendredi 12 septembre.

Les faits qui leur sont reprochés se sont déroulés le 17 avril 2025. Ce jour-là, un élève de 17 ans avait été violemment agressé devant l’établissement, frappé d’une dizaine de coups de couteau par plusieurs individus encagoulés. Au total, 11 coups de couteau ont été assénés à la victime, dont un, perforant, au thorax.

Deux mois après l’agression, soit au cours du mois de juin 2025, les trois agresseurs présumés avaient été interpellés. Les deux aînés, déjà condamnés par le passé pour violences, restent détenus provisoirement, tandis que le troisième comparaît sous contrôle judiciaire. Ce dernier a lui reconnu son implication, contrairement à ses frères qui contestent les faits.

Des peines de prison requises par le parquet

Une 4e personne, un mineur, est soupçonné d’avoir participé à l’attaque. L’audience devant le tribunal de Grenoble devait se tenir le 4 août. Mais celle-ci avait été repoussée au 2 septembre en raison de l’indisponibilité de deux avocats de la défense.

Dans ce dossier, les enquêteurs privilégient l’hypothèse d’un règlement de comptes. En effet, le 14 avril, soit trois jours avant l’agression, le plus jeune de la fratrie, alors scolarisé au lycée Marie-Curie, aurait lui-même été victime d’une altercation devant l’établissement.

Selon le parquet, cette première rixe pourrait avoir déclenché une logique de vengeance au sein de la famille, qui aurait décidé de tendre un guet-apens à un autre élève du lycée.

A l’issue de l’audience du 2 septembre, le parquet a requis quatre ans de prison assortis d'un an de sursis pour les deux plus âgés et quatre ans assortis de trois ans de sursis pour le plus jeune. Mais finalement, le tribunal suivra-t-il les réquisitions du ministère public ? L’audience de ce vendredi nous le dira.