Mort d'Agathe Hilairet : le suspect mis en examen pour enlèvement et meurtre de la joggeuse dans la Vienne

Déjà condamné dans le passé pour viols, un homme de 59 ans a été mis en examen et placé en détention ce vendredi pour l'enlèvement et le meurtre d'Agathe Hilairet, a annoncé le parquet. La joggeuse avait été retrouvée morte le 4 mai dans la Vienne.

Le quinquagénaire avait été condamné à deux reprises pour viols et était surveillé par la justice depuis octobre dernier. Une trace de l’ADN d’Agathe Hilairet a été retrouvée dans le véhicule de cet ouvrier agricole qui réside à Vivonne (Vienne). Cette commune est aussi le lieu de vie des parents de la jeune femme, d’où elle était partie courir le 10 avril dernier, avant de disparaitre subitement. En mai, son cadavre a été retrouvé par un promeneur. Le suspect a été mis en examen et placé en détention provisoire pour l’enlèvement et le meurtre de la joggeuse.

Selon son avocat Me Aurélien Bourdier à l’AFP, le suspect a admis avoir porté deux coups à la jeune femme adepte de trail, sans avoir voulu la tuer. «Il reconnaît sa présence sur les lieux et avoir été en contact avec Agathe Hilairet», a indiqué de son côté la procureure de la République à Poitiers, Rachel Bray, dans un communiqué.

la jeune femme s'est Évaporée en pleine course

Le 10 avril dernier au matin, la jeune femme de 28 ans, de frêle corpulence et grande amatrice de course à pied, était partie courir depuis le domicile de ses parents, à Vivonne. Elle n’a plus donné signe de vie depuis. Son père avait donné l’alerte dans la journée, ne la voyant pas revenir, alors que son téléphone ne répondait plus.

Par la suite, un important dispositif de recherches avait été déployé par la gendarmerie, levé le 17 avril après une semaine de ratissages. Près d’un mois après la disparition de la jeune femme, le 4 mai, un promeneur a découvert son cadavre dans un secteur boisé, situé en périphérie des zones de recherches. L’examen de la géolocalisation de la jeune femme, qui portait au poignet une montre connectée, a permis d’établir que le corps avait été déplacé, accréditant la piste criminelle. Selon le parquet, l’autopsie n’avait «pas permis de déterminer, à ce stade, les causes du décès».

Quatre mois après la découverte du corps sans vie d’Agathe Hilairet, trois personnes étaient interpellées jeudi 11 septembre dans la Vienne. En effet, après une enquête de la section de recherches de Poitiers dans la vérification de milliers de témoignages et signalements, au visionnage de 1.200 heures de vidéosurveillance et à l’étude du profil de 160 personnes, ils se sont rapprochés du suspect, inscrit au fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, après deux condamnations dans le passé.

un suspect au lourd passé judiciaire

En février 1994, la cour d’assises du Puy-de-Dôme l’avait condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour avoir violé sous la menace d’une arme, deux ans plus tôt, une femme qui faisait son jogging. Il était sorti de prison en 2000.

Dix ans plus tard, en février 2004, la cour d’assises de Haute-Loire l’avait condamné à 30 ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté de 20 ans, pour viol avec arme en récidive et agression sexuelle. Il avait alors été reconnu coupable d’avoir violé, armé d’un couteau, une jeune femme de 24 ans, en octobre 2001, après l’avoir suivie chez elle dans une maison isolée du Puy-de-Dôme.

L’ouvrier agricole avait également été condamné pour avoir agressé sexuellement, lors d’une permission de sortie durant sa première période de détention, une mère de famille qui faisait son footing en octobre 1999 dans le Puy-de-Dôme.

Après une incarcération une Corse, sa peine était aménagée sous la forme d’un placement dans la Vienne depuis avril 2024. L’homme était «placé sous surveillance judiciaire» depuis octobre 2024 avec injonction de soins, parmi d’autres interdictions et obligations. Le quinquagénaire semblait avoir un mode opératoire bien rodé pour repérer ses victimes.